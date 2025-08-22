oof oof CTO – hinta (OOF)
+5.18%
+1.07%
-17.69%
-17.69%
oof oof CTO (OOF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00003428. Viimeisen 24 tunnin aikana OOF on vaihdellut alimmillaan $ 0.00003236 ja korkeimmillaan $ 0.00003419 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OOF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00046151, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001437.
Lyhyen aikavälin tuloksissa OOF on muuttunut +5.18% viimeisen tunnin aikana, +1.07% 24 tunnin aikana ja -17.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
oof oof CTO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.96K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OOF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 975.90M ja sen kokonaistarjonta on 975900843.75611. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.96K.
Tämän päivän aikana oof oof CTO – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana oof oof CTO – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000021278.
Viimeisten 60 päivän aikana oof oof CTO – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000125718.
Viimeisten 90 päivän aikana oof oof CTO – USD -hinnan muutos oli $ +0.000013329757374002882.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+1.07%
|30 päivää
|$ +0.0000021278
|+6.21%
|60 päivää
|$ +0.0000125718
|+36.67%
|90 päivää
|$ +0.000013329757374002882
|+63.63%
Welcome to oof on Solana. oof the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for oof to take reign oof is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. oof is here to make memecoins great again. Launched stealth on pump,fun with no-presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, oof is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let oof show you the way.
