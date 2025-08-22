Lisätietoja ONX-rahakkeesta

ONX-rahakkeen hintatiedot

ONX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ONX-rahakkeen tokenomiikka

ONX-rahakkeen hintaennuste

OnX Finance-logo

OnX Finance – hinta (ONX)

Ei listattu

1ONX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01004125
$0.01004125$0.01004125
+0.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen OnX Finance (ONX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:32:10 (UTC+8)

OnX Finance (ONX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00985928
$ 0.00985928$ 0.00985928
24 h:n matalin
$ 0.01018928
$ 0.01018928$ 0.01018928
24 h:n korkein

$ 0.00985928
$ 0.00985928$ 0.00985928

$ 0.01018928
$ 0.01018928$ 0.01018928

$ 7.47
$ 7.47$ 7.47

$ 0.00500839
$ 0.00500839$ 0.00500839

+1.85%

+0.62%

-5.07%

-5.07%

OnX Finance (ONX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01004125. Viimeisen 24 tunnin aikana ONX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00985928 ja korkeimmillaan $ 0.01018928 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ONX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.47, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00500839.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ONX on muuttunut +1.85% viimeisen tunnin aikana, +0.62% 24 tunnin aikana ja -5.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

OnX Finance (ONX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 99.68K
$ 99.68K$ 99.68K

--
----

$ 99.93K
$ 99.93K$ 99.93K

9.88M
9.88M 9.88M

9,908,242.322942737
9,908,242.322942737 9,908,242.322942737

OnX Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 99.68K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ONX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.88M ja sen kokonaistarjonta on 9908242.322942737. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 99.93K.

OnX Finance (ONX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana OnX Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana OnX Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0011135937.
Viimeisten 60 päivän aikana OnX Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0084346479.
Viimeisten 90 päivän aikana OnX Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.00247759332944748.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.62%
30 päivää$ +0.0011135937+11.09%
60 päivää$ +0.0084346479+84.00%
90 päivää$ +0.00247759332944748+32.76%

Mikä on OnX Finance (ONX)

OnX Finance (ONX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

OnX Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon OnX Finance (ONX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko OnX Finance (ONX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita OnX Finance-rahakkeelle.

Tarkista OnX Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

ONX paikallisiin valuuttoihin

OnX Finance (ONX) -rahakkeen tokenomiikka

OnX Finance (ONX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ONX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”OnX Finance (ONX)”

Paljonko OnX Finance (ONX) on arvoltaan tänään?
ONX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01004125 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ONX-USD-parin nykyinen hinta?
ONX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01004125. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on OnX Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ONX markkina-arvo on $ 99.68K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ONX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ONX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.88M USD.
Mikä oli ONX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ONX saavutti ATH-hinnaksi 7.47 USD.
Mikä oli ONX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ONX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00500839 USD.
Mikä on ONX-rahakkeen treidausvolyymi?
ONX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ONX tänä vuonna korkeammalle?
ONX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ONX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
