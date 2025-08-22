Lisätietoja ONI-rahakkeesta

ONI-rahakkeen hintatiedot

ONI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ONI-rahakkeen tokenomiikka

ONI-rahakkeen hintaennuste

Onigiri-logo

Onigiri – hinta (ONI)

Ei listattu

1ONI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Onigiri (ONI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:32:03 (UTC+8)

Onigiri (ONI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

-1.95%

-16.63%

-16.63%

Onigiri (ONI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ONI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ONI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ONI on muuttunut -0.16% viimeisen tunnin aikana, -1.95% 24 tunnin aikana ja -16.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Onigiri (ONI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 107.92K
$ 107.92K$ 107.92K

--
----

$ 109.78K
$ 109.78K$ 109.78K

413.59B
413.59B 413.59B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Onigiri-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 107.92K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ONI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 413.59B ja sen kokonaistarjonta on 420690000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 109.78K.

Onigiri (ONI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Onigiri – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Onigiri – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Onigiri – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Onigiri – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.95%
30 päivää$ 0-28.34%
60 päivää$ 0+50.94%
90 päivää$ 0--

Mikä on Onigiri (ONI)

Kabosu and Neiro's brother , There was only 3 cats OnigiriCat was the last piece $ONI Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, OnigiriCat aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Onigiri (ONI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Onigiri-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Onigiri (ONI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Onigiri (ONI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Onigiri-rahakkeelle.

Tarkista Onigiri-rahakkeen hintaennuste nyt!

ONI paikallisiin valuuttoihin

Onigiri (ONI) -rahakkeen tokenomiikka

Onigiri (ONI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ONI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Onigiri (ONI)”

Paljonko Onigiri (ONI) on arvoltaan tänään?
ONI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ONI-USD-parin nykyinen hinta?
ONI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Onigiri-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ONI markkina-arvo on $ 107.92K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ONI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ONI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 413.59B USD.
Mikä oli ONI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ONI saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli ONI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ONI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ONI-rahakkeen treidausvolyymi?
ONI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ONI tänä vuonna korkeammalle?
ONI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ONI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:32:03 (UTC+8)

Onigiri (ONI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

