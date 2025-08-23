Lisätietoja ONIGCHI-rahakkeesta

ONIGCHI-rahakkeen hintatiedot

ONIGCHI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ONIGCHI-rahakkeen tokenomiikka

ONIGCHI-rahakkeen hintaennuste

Onigchi-logo

Onigchi – hinta (ONIGCHI)

Ei listattu

1ONIGCHI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Onigchi (ONIGCHI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:16:46 (UTC+8)

Onigchi (ONIGCHI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00153562
$ 0.00153562$ 0.00153562

$ 0.00000631
$ 0.00000631$ 0.00000631

--

--

0.00%

0.00%

Onigchi (ONIGCHI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00000917. Viimeisen 24 tunnin aikana ONIGCHI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ONIGCHI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00153562, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000631.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ONIGCHI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Onigchi (ONIGCHI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.16K
$ 9.16K$ 9.16K

--
----

$ 9.16K
$ 9.16K$ 9.16K

999.61M
999.61M 999.61M

999,613,872.011602
999,613,872.011602 999,613,872.011602

Onigchi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.16K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ONIGCHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.61M ja sen kokonaistarjonta on 999613872.011602. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.16K.

Onigchi (ONIGCHI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Onigchi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Onigchi – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000003282.
Viimeisten 60 päivän aikana Onigchi – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000020414.
Viimeisten 90 päivän aikana Onigchi – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0000003282-3.57%
60 päivää$ +0.0000020414+22.26%
90 päivää$ 0--

Mikä on Onigchi (ONIGCHI)

Onigchi fights for equal rights and representation. We will not stop marching and fighting the good fight until we have our black frog emoji and Kermit has been recast as a black frog. Onigchi, the No. 1 Black Rain Frog on TikTok, stands as a symbol of the fight for representation and equality. Black frogs leap higher, grind harder, and bid bigger. The mission won’t stop until Kermit is recast as a Black frog, bringing justice and balance to the pond. #BlackFrogsMatter

Onigchi (ONIGCHI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Onigchi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Onigchi (ONIGCHI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Onigchi (ONIGCHI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Onigchi-rahakkeelle.

Tarkista Onigchi-rahakkeen hintaennuste nyt!

ONIGCHI paikallisiin valuuttoihin

Onigchi (ONIGCHI) -rahakkeen tokenomiikka

Onigchi (ONIGCHI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ONIGCHI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Onigchi (ONIGCHI)”

Paljonko Onigchi (ONIGCHI) on arvoltaan tänään?
ONIGCHI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000917 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ONIGCHI-USD-parin nykyinen hinta?
ONIGCHI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000917. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Onigchi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ONIGCHI markkina-arvo on $ 9.16K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ONIGCHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ONIGCHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.61M USD.
Mikä oli ONIGCHI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ONIGCHI saavutti ATH-hinnaksi 0.00153562 USD.
Mikä oli ONIGCHI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ONIGCHI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000631 USD.
Mikä on ONIGCHI-rahakkeen treidausvolyymi?
ONIGCHI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ONIGCHI tänä vuonna korkeammalle?
ONIGCHI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ONIGCHI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:16:46 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.