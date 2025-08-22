OneLedger – hinta (OLT)
OneLedger (OLT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana OLT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OLT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.108259, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa OLT on muuttunut +0.40% viimeisen tunnin aikana, +1.40% 24 tunnin aikana ja +0.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
OneLedger-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 217.68K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OLT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 434.60M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 500.87K.
Tämän päivän aikana OneLedger – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana OneLedger – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana OneLedger – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana OneLedger – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+1.40%
|30 päivää
|$ 0
|-42.84%
|60 päivää
|$ 0
|-45.32%
|90 päivää
|$ 0
|--
OneLedger enables you to focus building your business application through OneLedger modularization tools, which will communicate with OneLedger protocol using its API gateway. This mechanism will make your business application interact with different public and private blockchains synchronously through corresponding side chains implemented in OneLedger platform. OneLedger defines a three-layer consensus protocol to enable more effective integration of different blockchain applications. Business logic can be implemented by the first layer – a configurable role-based consensus protocol leveraging hierarchical grouping similar to the structure of Merkle Tree. The side chain consensus protocol can move consensus traffic from the main chain with public consensus to the side chain with high performance and efficiency. OneLedger block structure enables the synchronization and reference between the three-layer consensus. The company works as a cross-ledger blockchain platform for people to make exchanges through business methodology. Not only that, but it’s also developed using the enterprise blockchain technology solutions that are running across the globe like something the world has never seen. One Ledger also operates as a powerful consensus engine that will help people with governance, so they can rest assured their transactions are being completed legitimately. The SDK on the platform is also highly customizable. And the platform, in general, is highly scalable and reliable. The architecture of the One Leger is built around the focal point of building your business software through the One Ledger modularization tools. They are set up to communicate with One Leger’s advanced protocol via the unique API gateway used by the platform developers. The new method of operation is designed to make your business application work together with different private and public blockchains in synchronicity by way of side chains that work together and are implemented via the One Ledger platform. The platform is designed to help people in a wide range of different business models. People in finance, agriculture, transportation, manufacturing and just about anything else will benefit highly from the One Ledger protocol. It works with Bitcoin, Ethereum, HyperLedger and several other platforms.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
OneLedger (OLT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.