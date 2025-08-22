Lisätietoja OWCT-rahakkeesta

OWCT-rahakkeen hintatiedot

OWCT-rahakkeen valkoinen paperi

OWCT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

OWCT-rahakkeen tokenomiikka

OWCT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

One World Chain-logo

One World Chain – hinta (OWCT)

Ei listattu

1OWCT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00225703
$0.00225703$0.00225703
+2.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen One World Chain (OWCT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:31:56 (UTC+8)

One World Chain (OWCT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00219929
$ 0.00219929$ 0.00219929
24 h:n matalin
$ 0.00230205
$ 0.00230205$ 0.00230205
24 h:n korkein

$ 0.00219929
$ 0.00219929$ 0.00219929

$ 0.00230205
$ 0.00230205$ 0.00230205

$ 0.00381587
$ 0.00381587$ 0.00381587

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

+2.17%

+8.11%

+8.11%

One World Chain (OWCT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00225703. Viimeisen 24 tunnin aikana OWCT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00219929 ja korkeimmillaan $ 0.00230205 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OWCT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00381587, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OWCT on muuttunut -0.49% viimeisen tunnin aikana, +2.17% 24 tunnin aikana ja +8.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

One World Chain (OWCT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 47.40K
$ 47.40K$ 47.40K

--
----

$ 47.40K
$ 47.40K$ 47.40K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

One World Chain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 47.40K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OWCT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 47.40K.

One World Chain (OWCT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana One World Chain – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana One World Chain – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000739597.
Viimeisten 60 päivän aikana One World Chain – USD -hinnan muutos oli $ +0.0011743439.
Viimeisten 90 päivän aikana One World Chain – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.17%
30 päivää$ -0.0000739597-3.27%
60 päivää$ +0.0011743439+52.03%
90 päivää$ 0--

Mikä on One World Chain (OWCT)

One World Chain is a Decentralized Ethereum Scaling Platform and EVM compatible Blockchain. Providing the ultimate layer one user experience with faster transactions at super-low gas fee. One World Chain is an All-in-One Blockchain with various Developer-Friendly applications, which can also be used by non-devs. The Blockchain utility token ticker is $OWCT.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

One World Chain (OWCT) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

One World Chain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon One World Chain (OWCT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko One World Chain (OWCT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita One World Chain-rahakkeelle.

Tarkista One World Chain-rahakkeen hintaennuste nyt!

OWCT paikallisiin valuuttoihin

One World Chain (OWCT) -rahakkeen tokenomiikka

One World Chain (OWCT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OWCT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”One World Chain (OWCT)”

Paljonko One World Chain (OWCT) on arvoltaan tänään?
OWCT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00225703 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OWCT-USD-parin nykyinen hinta?
OWCT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00225703. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on One World Chain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OWCT markkina-arvo on $ 47.40K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OWCT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OWCT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M USD.
Mikä oli OWCT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OWCT saavutti ATH-hinnaksi 0.00381587 USD.
Mikä oli OWCT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OWCT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on OWCT-rahakkeen treidausvolyymi?
OWCT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko OWCT tänä vuonna korkeammalle?
OWCT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OWCT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:31:56 (UTC+8)

One World Chain (OWCT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.