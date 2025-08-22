Lisätietoja PUNCH-rahakkeesta

PUNCH-rahakkeen hintatiedot

PUNCH-rahakkeen valkoinen paperi

PUNCH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PUNCH-rahakkeen tokenomiikka

PUNCH-rahakkeen hintaennuste

ONE PUNCH CAT-logo

ONE PUNCH CAT – hinta (PUNCH)

Ei listattu

1PUNCH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-74.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen ONE PUNCH CAT (PUNCH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:16:12 (UTC+8)

ONE PUNCH CAT (PUNCH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00361979
$ 0.00361979$ 0.00361979

$ 0
$ 0$ 0

+4.85%

-74.74%

-8.75%

-8.75%

ONE PUNCH CAT (PUNCH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PUNCH on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PUNCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00361979, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PUNCH on muuttunut +4.85% viimeisen tunnin aikana, -74.74% 24 tunnin aikana ja -8.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ONE PUNCH CAT (PUNCH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 28.33K
$ 28.33K$ 28.33K

--
----

$ 28.33K
$ 28.33K$ 28.33K

936.70M
936.70M 936.70M

936,704,112.81224
936,704,112.81224 936,704,112.81224

ONE PUNCH CAT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 28.33K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PUNCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 936.70M ja sen kokonaistarjonta on 936704112.81224. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 28.33K.

ONE PUNCH CAT (PUNCH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ONE PUNCH CAT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ONE PUNCH CAT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ONE PUNCH CAT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ONE PUNCH CAT – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-74.74%
30 päivää$ 0-16.41%
60 päivää$ 0+13.44%
90 päivää$ 0--

Mikä on ONE PUNCH CAT (PUNCH)

One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain. Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers.

ONE PUNCH CAT (PUNCH) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

ONE PUNCH CAT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ONE PUNCH CAT (PUNCH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ONE PUNCH CAT (PUNCH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ONE PUNCH CAT-rahakkeelle.

Tarkista ONE PUNCH CAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

PUNCH paikallisiin valuuttoihin

ONE PUNCH CAT (PUNCH) -rahakkeen tokenomiikka

ONE PUNCH CAT (PUNCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PUNCH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ONE PUNCH CAT (PUNCH)”

Paljonko ONE PUNCH CAT (PUNCH) on arvoltaan tänään?
PUNCH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PUNCH-USD-parin nykyinen hinta?
PUNCH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ONE PUNCH CAT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PUNCH markkina-arvo on $ 28.33K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PUNCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PUNCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 936.70M USD.
Mikä oli PUNCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PUNCH saavutti ATH-hinnaksi 0.00361979 USD.
Mikä oli PUNCH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PUNCH-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PUNCH-rahakkeen treidausvolyymi?
PUNCH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PUNCH tänä vuonna korkeammalle?
PUNCH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PUNCH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:16:12 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

