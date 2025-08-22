Lisätietoja USDY-rahakkeesta

USDY-rahakkeen hintatiedot

USDY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

USDY-rahakkeen tokenomiikka

USDY-rahakkeen hintaennuste

Ei listattu

1USDY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.081
$1.081$1.081
+0.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Ondo US Dollar Yield (USDY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:03:46 (UTC+8)

Ondo US Dollar Yield (USDY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.07
$ 1.07$ 1.07
24 h:n matalin
$ 1.088
$ 1.088$ 1.088
24 h:n korkein

$ 1.07
$ 1.07$ 1.07

$ 1.088
$ 1.088$ 1.088

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 0.934184
$ 0.934184$ 0.934184

-0.01%

+0.22%

-1.78%

-1.78%

Ondo US Dollar Yield (USDY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.081. Viimeisen 24 tunnin aikana USDY on vaihdellut alimmillaan $ 1.07 ja korkeimmillaan $ 1.088 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.26, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.934184.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDY on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.22% 24 tunnin aikana ja -1.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ondo US Dollar Yield (USDY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 678.81M
$ 678.81M$ 678.81M

--
----

$ 678.95M
$ 678.95M$ 678.95M

627.82M
627.82M 627.82M

627,956,992.6414597
627,956,992.6414597 627,956,992.6414597

Ondo US Dollar Yield-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 678.81M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USDY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 627.82M ja sen kokonaistarjonta on 627956992.6414597. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 678.95M.

Ondo US Dollar Yield (USDY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Ondo US Dollar Yield – USD -hinta muuttui $ +0.00232507.
Viimeisten 30 päivän aikana Ondo US Dollar Yield – USD -hinnan muutos oli $ -0.0126380791.
Viimeisten 60 päivän aikana Ondo US Dollar Yield – USD -hinnan muutos oli $ -0.0028728656.
Viimeisten 90 päivän aikana Ondo US Dollar Yield – USD -hinnan muutos oli $ -0.0047460473286182.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00232507+0.22%
30 päivää$ -0.0126380791-1.16%
60 päivää$ -0.0028728656-0.26%
90 päivää$ -0.0047460473286182-0.43%

Mikä on Ondo US Dollar Yield (USDY)

Ondo US Dollar Yield (USDY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Ondo US Dollar Yield-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ondo US Dollar Yield (USDY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ondo US Dollar Yield (USDY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ondo US Dollar Yield-rahakkeelle.

Tarkista Ondo US Dollar Yield-rahakkeen hintaennuste nyt!

USDY paikallisiin valuuttoihin

Ondo US Dollar Yield (USDY) -rahakkeen tokenomiikka

Ondo US Dollar Yield (USDY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ondo US Dollar Yield (USDY)”

Paljonko Ondo US Dollar Yield (USDY) on arvoltaan tänään?
USDY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.081 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USDY-USD-parin nykyinen hinta?
USDY -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.081. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ondo US Dollar Yield-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USDY markkina-arvo on $ 678.81M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USDY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USDY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 627.82M USD.
Mikä oli USDY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USDY saavutti ATH-hinnaksi 1.26 USD.
Mikä oli USDY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USDY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.934184 USD.
Mikä on USDY-rahakkeen treidausvolyymi?
USDY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USDY tänä vuonna korkeammalle?
USDY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:03:46 (UTC+8)

Ondo US Dollar Yield (USDY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

