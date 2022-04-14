OnChain Pepe 404 (OCP404) -rahakkeen tokenomiikka
OnChain Pepe 404 (OCP404) -rahakkeen tiedot
88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost.
-OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG
OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s!
The first of its kind. And only 88 to go around.
With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt.
The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88.
OnChain Pepe 404 (OCP404) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu OnChain Pepe 404 (OCP404) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
OnChain Pepe 404 (OCP404) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
OnChain Pepe 404 (OCP404) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä OCP404-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OCP404-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät OCP404-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OCP404-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.