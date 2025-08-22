OnChain Pepe 404 – hinta (OCP404)
OnChain Pepe 404 (OCP404) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $634.76. Viimeisen 24 tunnin aikana OCP404 on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OCP404-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5,094.39, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 332.33.
Lyhyen aikavälin tuloksissa OCP404 on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -5.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
OnChain Pepe 404-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 55.86K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OCP404-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 88.00 ja sen kokonaistarjonta on 88.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 55.86K.
Tämän päivän aikana OnChain Pepe 404 – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana OnChain Pepe 404 – USD -hinnan muutos oli $ +27.7244759960.
Viimeisten 60 päivän aikana OnChain Pepe 404 – USD -hinnan muutos oli $ +223.3138999840.
Viimeisten 90 päivän aikana OnChain Pepe 404 – USD -hinnan muutos oli $ +154.57554644327537.
88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
