Omira – hinta (OMIRA)

Ei listattu

1OMIRA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00107259
$0.00107259
-5.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Omira (OMIRA) -hintakaavio
Omira (OMIRA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00105613
$ 0.00105613
24 h:n matalin
$ 0.00114563
$ 0.00114563
24 h:n korkein

$ 0.00105613
$ 0.00105613

$ 0.00114563
$ 0.00114563

$ 0.105635
$ 0.105635

$ 0
$ 0

+1.56%

-5.90%

+40.61%

+40.61%

Omira (OMIRA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00107259. Viimeisen 24 tunnin aikana OMIRA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00105613 ja korkeimmillaan $ 0.00114563 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OMIRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.105635, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OMIRA on muuttunut +1.56% viimeisen tunnin aikana, -5.90% 24 tunnin aikana ja +40.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Omira (OMIRA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 107.26K
$ 107.26K

--
--

$ 107.26K
$ 107.26K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Omira-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 107.26K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OMIRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 107.26K.

Omira (OMIRA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Omira – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Omira – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008879812.
Viimeisten 60 päivän aikana Omira – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009483021.
Viimeisten 90 päivän aikana Omira – USD -hinnan muutos oli $ -0.01671826090100805.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.90%
30 päivää$ -0.0008879812-82.78%
60 päivää$ -0.0009483021-88.41%
90 päivää$ -0.01671826090100805-93.97%

Mikä on Omira (OMIRA)

Omira Labs is an organization focused on applying predictive intelligence within DeFi. The first and most practical application of Omira's technology is the Omira B.B4 model, which delivers sentiment-driven price predictions on specified assets. $OMIRA is the native currency of Omira Labs - its holders gain unrestricted access to Omira's predictive models and are entitled to earning opportunities related to revenue streams and collaborative model training programs.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Omira-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Omira (OMIRA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Omira (OMIRA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Omira-rahakkeelle.

Tarkista Omira-rahakkeen hintaennuste nyt!

OMIRA paikallisiin valuuttoihin

Omira (OMIRA) -rahakkeen tokenomiikka

Omira (OMIRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OMIRA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Omira (OMIRA)”

Paljonko Omira (OMIRA) on arvoltaan tänään?
OMIRA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00107259 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OMIRA-USD-parin nykyinen hinta?
OMIRA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00107259. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Omira-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OMIRA markkina-arvo on $ 107.26K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OMIRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OMIRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli OMIRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OMIRA saavutti ATH-hinnaksi 0.105635 USD.
Mikä oli OMIRA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OMIRA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on OMIRA-rahakkeen treidausvolyymi?
OMIRA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko OMIRA tänä vuonna korkeammalle?
OMIRA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OMIRA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
