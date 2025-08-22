Lisätietoja OLX-rahakkeesta

OliXRP – hinta (OLX)

1OLX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00852965
+2.20%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen OliXRP (OLX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:11:45 (UTC+8)

OliXRP (OLX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00818367
24 h:n matalin
$ 0.00859903
24 h:n korkein

$ 0.00818367
$ 0.00859903
$ 0.061488
$ 0.00723126
+0.03%

+2.86%

-16.44%

-16.44%

OliXRP (OLX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00852958. Viimeisen 24 tunnin aikana OLX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00818367 ja korkeimmillaan $ 0.00859903 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OLX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.061488, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00723126.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OLX on muuttunut +0.03% viimeisen tunnin aikana, +2.86% 24 tunnin aikana ja -16.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

OliXRP (OLX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 50.33K
--
$ 85.30K
5.90M
10,000,000.0
OliXRP-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 50.33K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OLX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.90M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 85.30K.

OliXRP (OLX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana OliXRP – USD -hinta muuttui $ +0.00023712.
Viimeisten 30 päivän aikana OliXRP – USD -hinnan muutos oli $ -0.0072281810.
Viimeisten 60 päivän aikana OliXRP – USD -hinnan muutos oli $ -0.0063577919.
Viimeisten 90 päivän aikana OliXRP – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00023712+2.86%
30 päivää$ -0.0072281810-84.74%
60 päivää$ -0.0063577919-74.53%
90 päivää$ 0--

Mikä on OliXRP (OLX)

OLX is a utility token on the XRP Ledger powering a trader-centric ecosystem built around real tools and rewards. It grants access to premium indicators (JMS and MAC), private Discord membership, and special trading features. Alongside OLX, the CFH token allows liquidity providers to earn monthly XRP rewards. Together, OLX and CFH create a sustainable, reward-based environment for serious retail traders using technical tools—not hype.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

OliXRP (OLX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

OliXRP-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon OliXRP (OLX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko OliXRP (OLX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita OliXRP-rahakkeelle.

Tarkista OliXRP-rahakkeen hintaennuste nyt!

OLX paikallisiin valuuttoihin

OliXRP (OLX) -rahakkeen tokenomiikka

OliXRP (OLX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OLX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”OliXRP (OLX)”

Paljonko OliXRP (OLX) on arvoltaan tänään?
OLX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00852958 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OLX-USD-parin nykyinen hinta?
OLX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00852958. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on OliXRP-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OLX markkina-arvo on $ 50.33K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OLX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OLX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.90M USD.
Mikä oli OLX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OLX saavutti ATH-hinnaksi 0.061488 USD.
Mikä oli OLX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OLX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00723126 USD.
Mikä on OLX-rahakkeen treidausvolyymi?
OLX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko OLX tänä vuonna korkeammalle?
OLX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OLX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
OliXRP (OLX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

