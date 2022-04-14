Olive Cash (OLIVE) -rahakkeen tokenomiikka

Olive Cash (OLIVE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Olive Cash (OLIVE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Olive Cash (OLIVE) -rahakkeen tiedot

OliveCash is a cross chain Yield Farming project running on Binance Smart Chain Avalanche chain.

OliveCash has the goal of fostering AMM, Yeild Farming and DeFi market by facilitating the participation of traditional investors to the Crypto Ecosystem. Expanding the potential market reach requires simple and smooth interfaces as well as easier connections between Fiat and Crypto markets. To increase protocol economical sustainability, we aim at increasing burning fees and defining additional deflationary strategies benefitting holders.

Virallinen verkkosivusto:
https://olive.cash/

Olive Cash (OLIVE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Olive Cash (OLIVE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 39.19K
$ 39.19K$ 39.19K
Kokonaistarjonta:
$ 51.98M
$ 51.98M$ 51.98M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 51.46M
$ 51.46M$ 51.46M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 39.58K
$ 39.58K$ 39.58K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.6
$ 1.6$ 1.6
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00003136
$ 0.00003136$ 0.00003136
Nykyinen hinta:
$ 0.00076288
$ 0.00076288$ 0.00076288

Olive Cash (OLIVE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Olive Cash (OLIVE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä OLIVE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OLIVE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät OLIVE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OLIVE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

OLIVE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne OLIVE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OLIVE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

