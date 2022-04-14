okbet (OK) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu okbet (OK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

okbet (OK) -rahakkeen tiedot

ok bet is the first fully functional Polymarket betting bot built for Telegram, making it easy to bet on real-world events with friends in group chats. Inspired by bots like Bonkbot and PVP, ok bet combines the fun of social betting with the power of decentralized prediction markets. Users earn points by betting, inviting friends, and holding the native $OK token, which also unlocks reduced trading fees and future rewards. Private keys are securely managed via Google Cloud KMS, and we support seamless bridging between Solana and Polygon. A portion of platform fees funds regular $OK buybacks and burns, creating sustainable value. With built-in exposure to Polymarket's point seasons and a focus on rewarding early adopters, ok bet is redefining how prediction markets are experienced. ok bet.

Virallinen verkkosivusto:
https://tryokbet.com/
Valkoinen paperi:
https://docs.tryokbet.com/introduction

okbet (OK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu okbet (OK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 272.51K
$ 272.51K$ 272.51K
Kokonaistarjonta:
$ 999.91M
$ 999.91M$ 999.91M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.91M
$ 999.91M$ 999.91M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 272.51K
$ 272.51K$ 272.51K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00082459
$ 0.00082459$ 0.00082459
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00006311
$ 0.00006311$ 0.00006311
Nykyinen hinta:
$ 0.00027362
$ 0.00027362$ 0.00027362

okbet (OK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

okbet (OK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä OK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OK-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät OK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

OK-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne OK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.