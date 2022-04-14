OHO Blockchain (OHO) -rahakkeen tokenomiikka
OHO Blockchain (OHO) -rahakkeen tiedot
OHO Blockchain is a fast, scalable, smart contract capable, EVM compatible, eco-friendly and secure PoA platform with 3-second finality and low fees. It is fully equipped with a variety of universal & user-friendly tools.
OHO Coin is the native cryptocurrency for OHO Blockchain, and can be safely kept on OHO wallets, MetaMask or hardware wallets. Using Proof of Authority (POA) consensus, the finality of an OHO transaction is around 3 seconds or less, and each transaction costs around only 0.0001 OHO.
OHO Blockchain (OHO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu OHO Blockchain (OHO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
OHO Blockchain (OHO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
OHO Blockchain (OHO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä OHO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OHO-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät OHO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OHO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
OHO-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne OHO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OHO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.