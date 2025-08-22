Lisätietoja OHO-rahakkeesta

OHO Blockchain-logo

OHO Blockchain – hinta (OHO)

Ei listattu

1OHO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-0.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen OHO Blockchain (OHO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:03:40 (UTC+8)

OHO Blockchain (OHO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.26%

-0.98%

-5.03%

-5.03%

OHO Blockchain (OHO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00124139. Viimeisen 24 tunnin aikana OHO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00123102 ja korkeimmillaan $ 0.00125471 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OHO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05413, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00038451.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OHO on muuttunut -0.26% viimeisen tunnin aikana, -0.98% 24 tunnin aikana ja -5.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

OHO Blockchain (OHO) -rahakkeen markkinatiedot

--
OHO Blockchain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 29.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OHO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24.14B ja sen kokonaistarjonta on 45000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 55.86M.

OHO Blockchain (OHO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana OHO Blockchain – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana OHO Blockchain – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000694560.
Viimeisten 60 päivän aikana OHO Blockchain – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001459882.
Viimeisten 90 päivän aikana OHO Blockchain – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000484818297272285.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.98%
30 päivää$ -0.0000694560-5.59%
60 päivää$ +0.0001459882+11.76%
90 päivää$ +0.0000484818297272285+4.06%

Mikä on OHO Blockchain (OHO)

OHO Blockchain is a fast, scalable, smart contract capable, EVM compatible, eco-friendly and secure PoA platform with 3-second finality and low fees. It is fully equipped with a variety of universal & user-friendly tools. OHO Coin is the native cryptocurrency for OHO Blockchain, and can be safely kept on OHO wallets, MetaMask or hardware wallets. Using Proof of Authority (POA) consensus, the finality of an OHO transaction is around 3 seconds or less, and each transaction costs around only 0.0001 OHO.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

OHO Blockchain (OHO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

OHO Blockchain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon OHO Blockchain (OHO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko OHO Blockchain (OHO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita OHO Blockchain-rahakkeelle.

Tarkista OHO Blockchain-rahakkeen hintaennuste nyt!

OHO paikallisiin valuuttoihin

OHO Blockchain (OHO) -rahakkeen tokenomiikka

OHO Blockchain (OHO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OHO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”OHO Blockchain (OHO)”

Paljonko OHO Blockchain (OHO) on arvoltaan tänään?
OHO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00124139 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OHO-USD-parin nykyinen hinta?
OHO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00124139. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on OHO Blockchain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OHO markkina-arvo on $ 29.97M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OHO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OHO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24.14B USD.
Mikä oli OHO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OHO saavutti ATH-hinnaksi 0.05413 USD.
Mikä oli OHO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OHO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00038451 USD.
Mikä on OHO-rahakkeen treidausvolyymi?
OHO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko OHO tänä vuonna korkeammalle?
OHO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OHO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
