OG Peanut – hinta (PEANUT)

Ei listattu

Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen OG Peanut (PEANUT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:52:59 (UTC+8)

OG Peanut (PEANUT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

OG Peanut (PEANUT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PEANUT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PEANUT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02235476, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PEANUT on muuttunut +0.56% viimeisen tunnin aikana, -1.46% 24 tunnin aikana ja -14.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

OG Peanut-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 399.19K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PEANUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.88M ja sen kokonaistarjonta on 999882406.32449. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 399.19K.

OG Peanut (PEANUT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana OG Peanut – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana OG Peanut – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana OG Peanut – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana OG Peanut – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.46%
30 päivää$ 0-42.32%
60 päivää$ 0+13.71%
90 päivää$ 0--

Mikä on OG Peanut (PEANUT)

Peanut (2017 – November 1, 2024), was an eastern gray squirrel rescued by Mark Longo in New York in 2017. He became Mark’s pet, best friend, and family member. Peanut was often displayed in videos and became viral on TikTok, Instagram, and the web. On October 30, 2024, Peanut was seized from Mark’s home by the New York State Department of Environmental Conservation and was later euthanized. Peanut's death triggered an outcry on social media, backlash from the public, condemnation from lawmakers, and the introduction of legislation aimed at preventing similar incidents in the future.

OG Peanut (PEANUT) -resurssi

OG Peanut-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon OG Peanut (PEANUT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko OG Peanut (PEANUT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita OG Peanut-rahakkeelle.

Tarkista OG Peanut-rahakkeen hintaennuste nyt!

OG Peanut (PEANUT) -rahakkeen tokenomiikka

OG Peanut (PEANUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PEANUT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”OG Peanut (PEANUT)”

Paljonko OG Peanut (PEANUT) on arvoltaan tänään?
PEANUT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PEANUT-USD-parin nykyinen hinta?
PEANUT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on OG Peanut-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PEANUT markkina-arvo on $ 399.19K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PEANUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PEANUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.88M USD.
Mikä oli PEANUT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PEANUT saavutti ATH-hinnaksi 0.02235476 USD.
Mikä oli PEANUT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PEANUT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PEANUT-rahakkeen treidausvolyymi?
PEANUT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PEANUT tänä vuonna korkeammalle?
PEANUT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PEANUT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
