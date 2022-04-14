Odie (ODIE) -rahakkeen tokenomiikka

Odie (ODIE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Odie (ODIE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Odie (ODIE) -rahakkeen tiedot

Odie will bring purpose to crypto communities without one. #1 Goal is to provide a meme token with a trading experience free of fear. A community and memebers that wont dump the supply! The community here will build bigger and stronger! 100% of circulating supply is in circulation day 1. Yes, that's MEMEBERS. Odie to the moon and he wants to take you too!

Virallinen verkkosivusto:
https://www.odieonsol.com/

Odie (ODIE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Odie (ODIE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 17.51K
$ 17.51K$ 17.51K
Kokonaistarjonta:
$ 984.92M
$ 984.92M$ 984.92M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 984.92M
$ 984.92M$ 984.92M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 17.51K
$ 17.51K$ 17.51K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0076814
$ 0.0076814$ 0.0076814
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Odie (ODIE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Odie (ODIE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ODIE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ODIE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ODIE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ODIE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ODIE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ODIE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ODIE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.