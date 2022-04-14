OcNest AI (OCAI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu OcNest AI (OCAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.


OcNest AI (OCAI) -rahakkeen tiedot

OcNest AI is a platform developed to facilitate the processing, analysis, and comprehension of complex information through visual representation and data integration. Recognizing the challenges individuals and organizations face when dealing with large and intricate datasets, OcNest AI offers tools designed to simplify these processes.

A core component of the platform is Intelligent Concept Mapping. This feature enables users to transform raw data, research findings, and other forms of information from disparate sources into clear, visual diagrams. By creating these visual representations, OcNest AI aims to make it easier to identify relationships, patterns, and key insights that might be obscured within textual or numerical data alone. This visualization process can be particularly useful for brainstorming, strategic planning, and explaining complex concepts to others.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.ocnest.ai/
Valkoinen paperi:
https://ocnest-ai.gitbook.io/ocnest-ai-docs

OcNest AI (OCAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu OcNest AI (OCAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 28.62K
$ 28.62K$ 28.62K
Kokonaistarjonta:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 28.62K
$ 28.62K$ 28.62K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.088172
$ 0.088172$ 0.088172
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00209772
$ 0.00209772$ 0.00209772
Nykyinen hinta:
$ 0.0028621
$ 0.0028621$ 0.0028621

OcNest AI (OCAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

OcNest AI (OCAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä OCAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OCAI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät OCAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OCAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!


Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.