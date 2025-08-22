Ociswap – hinta (OCI)
Ociswap (OCI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00463694. Viimeisen 24 tunnin aikana OCI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00459941 ja korkeimmillaan $ 0.00484234 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OCI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.144726, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00216851.
Lyhyen aikavälin tuloksissa OCI on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, -3.18% 24 tunnin aikana ja -15.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Ociswap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 211.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OCI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 45.56M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 463.69K.
Tämän päivän aikana Ociswap – USD -hinta muuttui $ -0.000152347206292723.
Viimeisten 30 päivän aikana Ociswap – USD -hinnan muutos oli $ -0.0018146803.
Viimeisten 60 päivän aikana Ociswap – USD -hinnan muutos oli $ -0.0012370340.
Viimeisten 90 päivän aikana Ociswap – USD -hinnan muutos oli $ -0.002885332608827066.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000152347206292723
|-3.18%
|30 päivää
|$ -0.0018146803
|-39.13%
|60 päivää
|$ -0.0012370340
|-26.67%
|90 päivää
|$ -0.002885332608827066
|-38.35%
Ociswap is a decentralised exchange (DEX) being built on the Radix Network. Scheduled to release with the highly anticipated Babylon update, Ociswap features a user-friendly swap environment that provides a fast, smooth and inexpensive trading experience. With a potent combination of concentrated and protocol owned liquidity, Ociswap seeks to deliver a capital-efficient protocol that mitigates the occurrence of impermanent loss. Since its inception in November '21, Ociswap started running extensive community-building campaigns, introduced the intuitive Ociswap cDEX and emerged as a leading pioneer in the Radix Ecosystem. Vision Ociswap's vision is to empower anyone to easily and securely exchange their digital assets wherever they are, whenever they desire to, and at a minimal cost. Mission Ociswap aspires to become the Radix Ecosystem's flagship DEX by delivering a feature-rich and convenient platform that elevates the trading experience to the next level. The cultivation of a vibrant, enticing and intriguing community around the platform is regarded to be essential. Utility Token OCI-tokens constitute an essential asset on the Ociswap platform and will play a key role in the Ociverse. These tokens embody ownership over the decentralised exchange, which in turn allows holders to actively supervision the project and its direction via governance proposals by voting in the on-chain governance system. The fine details of this governance system will be published in due time. The utility of the OCI-tokens isn't limited to governance, as it will be weaved into the upcoming services and functionality that the Ociswap platform will offer. These unique features and holder-benefits are still under development and will be revealed in the months leading up to the Radix Babylon update.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Ociswap (OCI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ociswap (OCI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ociswap-rahakkeelle.
Tarkista Ociswap-rahakkeen hintaennuste nyt!
Ociswap (OCI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OCI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
