OccamFi – hinta (OCC)

1OCC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00513846
+0.20%1D
+0.20%1D
Reaaliaikainen OccamFi (OCC) -hintakaavio
OccamFi (OCC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00337922
$ 0.00337922$ 0.00337922
24 h:n matalin
$ 0.00526499
$ 0.00526499$ 0.00526499
24 h:n korkein

$ 0.00337922
$ 0.00337922$ 0.00337922

$ 0.00526499
$ 0.00526499$ 0.00526499

$ 17.55
$ 17.55$ 17.55

$ 0.00106487
$ 0.00106487$ 0.00106487

-0.89%

+0.23%

+42.65%

+42.65%

OccamFi (OCC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00513846. Viimeisen 24 tunnin aikana OCC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00337922 ja korkeimmillaan $ 0.00526499 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OCC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 17.55, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00106487.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OCC on muuttunut -0.89% viimeisen tunnin aikana, +0.23% 24 tunnin aikana ja +42.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

OccamFi (OCC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 130.38K
$ 130.38K$ 130.38K

--
----

$ 511.28K
$ 511.28K$ 511.28K

25.37M
25.37M 25.37M

99,500,000.0
99,500,000.0 99,500,000.0

OccamFi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 130.38K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OCC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.37M ja sen kokonaistarjonta on 99500000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 511.28K.

OccamFi (OCC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana OccamFi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana OccamFi – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006141374.
Viimeisten 60 päivän aikana OccamFi – USD -hinnan muutos oli $ +0.0033267582.
Viimeisten 90 päivän aikana OccamFi – USD -hinnan muutos oli $ +0.001199465851925063.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.23%
30 päivää$ +0.0006141374+11.95%
60 päivää$ +0.0033267582+64.74%
90 päivää$ +0.001199465851925063+30.45%

Mikä on OccamFi (OCC)

The http://Occam.fi ecosystem is the first decentralised launchpad & #DeFi ecosystem designed for the Cardano ecosystem. Bringing the Razer's edge of DeFi to #Cardano!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

OccamFi (OCC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

OccamFi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon OccamFi (OCC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko OccamFi (OCC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita OccamFi-rahakkeelle.

Tarkista OccamFi-rahakkeen hintaennuste nyt!

OCC paikallisiin valuuttoihin

OccamFi (OCC) -rahakkeen tokenomiikka

OccamFi (OCC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OCC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "OccamFi (OCC)"

Paljonko OccamFi (OCC) on arvoltaan tänään?
OCC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00513846 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OCC-USD-parin nykyinen hinta?
OCC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00513846. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on OccamFi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OCC markkina-arvo on $ 130.38K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OCC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OCC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.37M USD.
Mikä oli OCC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OCC saavutti ATH-hinnaksi 17.55 USD.
Mikä oli OCC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OCC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00106487 USD.
Mikä on OCC-rahakkeen treidausvolyymi?
OCC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko OCC tänä vuonna korkeammalle?
OCC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OCC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
OccamFi (OCC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

