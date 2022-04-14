Obi PNut Kenobi (OPK) -rahakkeen tokenomiikka

Obi PNut Kenobi (OPK) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Obi PNut Kenobi (OPK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Obi PNut Kenobi (OPK) -rahakkeen tiedot

Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK

Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.opksol.com/

Obi PNut Kenobi (OPK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Obi PNut Kenobi (OPK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 220.00K
$ 220.00K$ 220.00K
Kokonaistarjonta:
$ 999.20M
$ 999.20M$ 999.20M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.20M
$ 999.20M$ 999.20M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 220.00K
$ 220.00K$ 220.00K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.04561382
$ 0.04561382$ 0.04561382
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.0000906
$ 0.0000906$ 0.0000906
Nykyinen hinta:
$ 0.00022087
$ 0.00022087$ 0.00022087

Obi PNut Kenobi (OPK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Obi PNut Kenobi (OPK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä OPK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OPK-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät OPK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OPK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

OPK-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne OPK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OPK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

