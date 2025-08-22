Lisätietoja OPK-rahakkeesta

Obi PNut Kenobi-logo

Obi PNut Kenobi – hinta (OPK)

Ei listattu

1OPK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00021316
$0.00021316$0.00021316
+7.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Obi PNut Kenobi (OPK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:11:05 (UTC+8)

Obi PNut Kenobi (OPK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04561382
$ 0.04561382$ 0.04561382

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

+6.86%

-5.99%

-5.99%

Obi PNut Kenobi (OPK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana OPK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OPK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04561382, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OPK on muuttunut -0.49% viimeisen tunnin aikana, +6.86% 24 tunnin aikana ja -5.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Obi PNut Kenobi (OPK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 213.16K
$ 213.16K$ 213.16K

--
----

$ 213.16K
$ 213.16K$ 213.16K

999.20M
999.20M 999.20M

999,198,314.736868
999,198,314.736868 999,198,314.736868

Obi PNut Kenobi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 213.16K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OPK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.20M ja sen kokonaistarjonta on 999198314.736868. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 213.16K.

Obi PNut Kenobi (OPK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Obi PNut Kenobi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Obi PNut Kenobi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Obi PNut Kenobi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Obi PNut Kenobi – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+6.86%
30 päivää$ 0-17.84%
60 päivää$ 0+4.06%
90 päivää$ 0--

Mikä on Obi PNut Kenobi (OPK)

Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Obi PNut Kenobi (OPK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Obi PNut Kenobi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Obi PNut Kenobi (OPK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Obi PNut Kenobi (OPK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Obi PNut Kenobi-rahakkeelle.

Tarkista Obi PNut Kenobi-rahakkeen hintaennuste nyt!

OPK paikallisiin valuuttoihin

Obi PNut Kenobi (OPK) -rahakkeen tokenomiikka

Obi PNut Kenobi (OPK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OPK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Obi PNut Kenobi (OPK)”

Paljonko Obi PNut Kenobi (OPK) on arvoltaan tänään?
OPK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OPK-USD-parin nykyinen hinta?
OPK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Obi PNut Kenobi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OPK markkina-arvo on $ 213.16K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OPK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OPK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.20M USD.
Mikä oli OPK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OPK saavutti ATH-hinnaksi 0.04561382 USD.
Mikä oli OPK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OPK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on OPK-rahakkeen treidausvolyymi?
OPK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko OPK tänä vuonna korkeammalle?
OPK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OPK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Obi PNut Kenobi (OPK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.