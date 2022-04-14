O Intelligence Coin (OI) -rahakkeen tokenomiikka
O Intelligence Coin (OI) -rahakkeen tiedot
OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world’s first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI.
O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping.
O Intelligence Coin (OI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu O Intelligence Coin (OI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
O Intelligence Coin (OI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
O Intelligence Coin (OI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä OI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät OI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
OI-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne OI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.