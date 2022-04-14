Nyx by Virtuals (NYX) -rahakkeen tokenomiikka

Nyx is the first virtual idol created by Alias Labs with KIRA X (xiaooo404 on Instagram) on the Virtuals Protocol on Solana, powered by decentralized compute and storage from 0G Labs and self-improving AI using the evolveRL framework. This innovative collaboration redefines virtual entertainment by seamlessly blending human artistry with scalable, decentralized intelligence, paving the way for a future where digital idols not only entertain but also actively participate in the creative price.

https://www.heynyx.xyz/

Nyx by Virtuals (NYX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Markkina-arvo:
$ 24.82K
Kokonaistarjonta:
$ 1000.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1000.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 24.82K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0144835
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
Nyx by Virtuals (NYX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Nyx by Virtuals (NYX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä NYX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NYX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät NYX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NYX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Haluatko tietää, minne NYX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NYX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.