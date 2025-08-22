Lisätietoja NYX-rahakkeesta

NYX-rahakkeen hintatiedot

NYX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NYX-rahakkeen tokenomiikka

NYX-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Nyx by Virtuals-logo

Nyx by Virtuals – hinta (NYX)

Ei listattu

1NYX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Nyx by Virtuals (NYX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:15:16 (UTC+8)

Nyx by Virtuals (NYX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0144835
$ 0.0144835$ 0.0144835

$ 0
$ 0$ 0

+5.64%

+0.40%

-1.61%

-1.61%

Nyx by Virtuals (NYX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NYX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NYX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0144835, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NYX on muuttunut +5.64% viimeisen tunnin aikana, +0.40% 24 tunnin aikana ja -1.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nyx by Virtuals (NYX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 22.90K
$ 22.90K$ 22.90K

--
----

$ 22.90K
$ 22.90K$ 22.90K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,617.965536
999,998,617.965536 999,998,617.965536

Nyx by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 22.90K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NYX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 999998617.965536. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 22.90K.

Nyx by Virtuals (NYX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nyx by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Nyx by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Nyx by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Nyx by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.40%
30 päivää$ 0-27.04%
60 päivää$ 0-1.53%
90 päivää$ 0--

Mikä on Nyx by Virtuals (NYX)

Nyx is the first virtual idol created by Alias Labs with KIRA X (xiaooo404 on Instagram) on the Virtuals Protocol on Solana, powered by decentralized compute and storage from 0G Labs and self-improving AI using the evolveRL framework. This innovative collaboration redefines virtual entertainment by seamlessly blending human artistry with scalable, decentralized intelligence, paving the way for a future where digital idols not only entertain but also actively participate in the creative price.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Nyx by Virtuals (NYX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Nyx by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nyx by Virtuals (NYX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nyx by Virtuals (NYX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nyx by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Nyx by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

NYX paikallisiin valuuttoihin

Nyx by Virtuals (NYX) -rahakkeen tokenomiikka

Nyx by Virtuals (NYX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NYX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nyx by Virtuals (NYX)”

Paljonko Nyx by Virtuals (NYX) on arvoltaan tänään?
NYX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NYX-USD-parin nykyinen hinta?
NYX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nyx by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NYX markkina-arvo on $ 22.90K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NYX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NYX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M USD.
Mikä oli NYX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NYX saavutti ATH-hinnaksi 0.0144835 USD.
Mikä oli NYX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NYX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NYX-rahakkeen treidausvolyymi?
NYX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NYX tänä vuonna korkeammalle?
NYX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NYX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:15:16 (UTC+8)

Nyx by Virtuals (NYX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.