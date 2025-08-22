Lisätietoja DNVDA-rahakkeesta

Nvidia Tokenized Stock Defichain – hinta (DNVDA)

1DNVDA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$10.17
$10.17$10.17
0.00%1D
Reaaliaikainen Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) -hintakaavio
Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 10.17
24 h:n matalin
$ 10.17
24 h:n korkein

$ 10.17
$ 10.17
$ 697.77
$ 1.33
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $10.17. Viimeisen 24 tunnin aikana DNVDA on vaihdellut alimmillaan $ 10.17 ja korkeimmillaan $ 10.17 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DNVDA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 697.77, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.33.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DNVDA on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.24M
--
$ 1.24M
121.75K
121,746.62489464
Nvidia Tokenized Stock Defichain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.24M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DNVDA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 121.75K ja sen kokonaistarjonta on 121746.62489464. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.24M.

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nvidia Tokenized Stock Defichain – USD -hinta muuttui $ 0.0.
Viimeisten 30 päivän aikana Nvidia Tokenized Stock Defichain – USD -hinnan muutos oli $ 0.0000000000.
Viimeisten 60 päivän aikana Nvidia Tokenized Stock Defichain – USD -hinnan muutos oli $ +0.6958456380.
Viimeisten 90 päivän aikana Nvidia Tokenized Stock Defichain – USD -hinnan muutos oli $ +2.80347787637238.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0.00.00%
30 päivää$ 0.00000000000.00%
60 päivää$ +0.6958456380+6.84%
90 päivää$ +2.80347787637238+38.06%

Mikä on Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Nvidia Tokenized Stock Defichain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nvidia Tokenized Stock Defichain-rahakkeelle.

Tarkista Nvidia Tokenized Stock Defichain-rahakkeen hintaennuste nyt!

DNVDA paikallisiin valuuttoihin

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) -rahakkeen tokenomiikka

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DNVDA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)”

Paljonko Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) on arvoltaan tänään?
DNVDA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 10.17 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DNVDA-USD-parin nykyinen hinta?
DNVDA -USD-parin nykyinen hinta on $ 10.17. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nvidia Tokenized Stock Defichain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DNVDA markkina-arvo on $ 1.24M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DNVDA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DNVDA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 121.75K USD.
Mikä oli DNVDA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DNVDA saavutti ATH-hinnaksi 697.77 USD.
Mikä oli DNVDA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DNVDA-rahakkeen ATL-hinta oli 1.33 USD.
Mikä on DNVDA-rahakkeen treidausvolyymi?
DNVDA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DNVDA tänä vuonna korkeammalle?
DNVDA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DNVDA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

