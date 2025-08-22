Lisätietoja NVL-rahakkeesta

NVL-rahakkeen hintatiedot

NVL-rahakkeen valkoinen paperi

NVL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NVL-rahakkeen tokenomiikka

NVL-rahakkeen hintaennuste

Nuvola Digital – hinta (NVL)

Ei listattu

1NVL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.749616
$0.749616$0.749616
-3.00%1D
USD
Reaaliaikainen Nuvola Digital (NVL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:03:08 (UTC+8)

Nuvola Digital (NVL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.747493
$ 0.747493$ 0.747493
24 h:n matalin
$ 0.779752
$ 0.779752$ 0.779752
24 h:n korkein

$ 0.747493
$ 0.747493$ 0.747493

$ 0.779752
$ 0.779752$ 0.779752

$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

$ 0.137608
$ 0.137608$ 0.137608

-1.34%

-3.00%

-2.51%

-2.51%

Nuvola Digital (NVL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.749611. Viimeisen 24 tunnin aikana NVL on vaihdellut alimmillaan $ 0.747493 ja korkeimmillaan $ 0.779752 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NVL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.93, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.137608.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NVL on muuttunut -1.34% viimeisen tunnin aikana, -3.00% 24 tunnin aikana ja -2.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nuvola Digital (NVL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 12.70M
$ 12.70M$ 12.70M

--
----

$ 15.72M
$ 15.72M$ 15.72M

16.96M
16.96M 16.96M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Nuvola Digital-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NVL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.96M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.72M.

Nuvola Digital (NVL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nuvola Digital – USD -hinta muuttui $ -0.0232000495036652.
Viimeisten 30 päivän aikana Nuvola Digital – USD -hinnan muutos oli $ -0.0854467336.
Viimeisten 60 päivän aikana Nuvola Digital – USD -hinnan muutos oli $ +0.3645447496.
Viimeisten 90 päivän aikana Nuvola Digital – USD -hinnan muutos oli $ -0.0946114716325385.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0232000495036652-3.00%
30 päivää$ -0.0854467336-11.39%
60 päivää$ +0.3645447496+48.63%
90 päivää$ -0.0946114716325385-11.20%

Mikä on Nuvola Digital (NVL)

Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains.

Nuvola Digital (NVL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Nuvola Digital-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nuvola Digital (NVL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nuvola Digital (NVL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nuvola Digital-rahakkeelle.

Tarkista Nuvola Digital-rahakkeen hintaennuste nyt!

NVL paikallisiin valuuttoihin

Nuvola Digital (NVL) -rahakkeen tokenomiikka

Nuvola Digital (NVL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NVL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nuvola Digital (NVL)”

Paljonko Nuvola Digital (NVL) on arvoltaan tänään?
NVL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.749611 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NVL-USD-parin nykyinen hinta?
NVL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.749611. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nuvola Digital-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NVL markkina-arvo on $ 12.70M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NVL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NVL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.96M USD.
Mikä oli NVL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NVL saavutti ATH-hinnaksi 1.93 USD.
Mikä oli NVL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NVL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.137608 USD.
Mikä on NVL-rahakkeen treidausvolyymi?
NVL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NVL tänä vuonna korkeammalle?
NVL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NVL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:03:08 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

