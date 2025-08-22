Lisätietoja NCASH-rahakkeesta

NCASH-rahakkeen hintatiedot

NCASH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NCASH-rahakkeen tokenomiikka

NCASH-rahakkeen hintaennuste

Nutcash-logo

Nutcash – hinta (NCASH)

Ei listattu

1NCASH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00989394
$0.00989394
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Nutcash (NCASH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:29:39 (UTC+8)

Nutcash (NCASH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00967458
$ 0.00967458
24 h:n matalin
$ 0.0099455
$ 0.0099455
24 h:n korkein

$ 0.00967458
$ 0.00967458

$ 0.0099455
$ 0.0099455

$ 0.04601289
$ 0.04601289

$ 0.00403238
$ 0.00403238

+0.09%

-7.51%

-7.51%

Nutcash (NCASH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00989394. Viimeisen 24 tunnin aikana NCASH on vaihdellut alimmillaan $ 0.00967458 ja korkeimmillaan $ 0.0099455 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NCASH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04601289, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00403238.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NCASH on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.09% 24 tunnin aikana ja -7.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nutcash (NCASH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 84.26K
$ 84.26K

----

$ 103.89K
$ 103.89K

8.52M
8.52M

10,500,000.0
10,500,000.0

Nutcash-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 84.26K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NCASH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.52M ja sen kokonaistarjonta on 10500000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 103.89K.

Nutcash (NCASH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nutcash – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Nutcash – USD -hinnan muutos oli $ +0.0012606630.
Viimeisten 60 päivän aikana Nutcash – USD -hinnan muutos oli $ +0.0054911367.
Viimeisten 90 päivän aikana Nutcash – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.09%
30 päivää$ +0.0012606630+12.74%
60 päivää$ +0.0054911367+55.50%
90 päivää$ 0--

Mikä on Nutcash (NCASH)

NCASH is a staking memecoin deployed on Arbitrum One with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes, for rewarding Nutcoin Ecosystem crypto communities by staking assets and for granting access to Nutcoin Ecosystem dApps (as a burning fee token). The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 50% of supply has to be claimed by crypto communities eligible to the airdrop. Nutcash has also been bridged to Ethereum.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Nutcash (NCASH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Nutcash-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nutcash (NCASH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nutcash (NCASH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nutcash-rahakkeelle.

Tarkista Nutcash-rahakkeen hintaennuste nyt!

NCASH paikallisiin valuuttoihin

Nutcash (NCASH) -rahakkeen tokenomiikka

Nutcash (NCASH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NCASH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nutcash (NCASH)”

Paljonko Nutcash (NCASH) on arvoltaan tänään?
NCASH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00989394 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NCASH-USD-parin nykyinen hinta?
NCASH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00989394. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nutcash-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NCASH markkina-arvo on $ 84.26K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NCASH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NCASH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.52M USD.
Mikä oli NCASH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NCASH saavutti ATH-hinnaksi 0.04601289 USD.
Mikä oli NCASH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NCASH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00403238 USD.
Mikä on NCASH-rahakkeen treidausvolyymi?
NCASH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NCASH tänä vuonna korkeammalle?
NCASH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NCASH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:29:39 (UTC+8)

Nutcash (NCASH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

