NUSA (NUSA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $8.82. Viimeisen 24 tunnin aikana NUSA on vaihdellut alimmillaan $ 8.51 ja korkeimmillaan $ 11.55 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NUSA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 28.28, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 5.35.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NUSA on muuttunut +3.20% viimeisen tunnin aikana, +1.70% 24 tunnin aikana ja +1.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
NUSA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 817.21K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NUSA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 92.62K ja sen kokonaistarjonta on 114319.62774195. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.01M.
Tämän päivän aikana NUSA – USD -hinta muuttui $ +0.147352.
Viimeisten 30 päivän aikana NUSA – USD -hinnan muutos oli $ +0.5127295320.
Viimeisten 60 päivän aikana NUSA – USD -hinnan muutos oli $ +1.6316153280.
Viimeisten 90 päivän aikana NUSA – USD -hinnan muutos oli $ +0.703355551339516.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.147352
|+1.70%
|30 päivää
|$ +0.5127295320
|+5.81%
|60 päivää
|$ +1.6316153280
|+18.50%
|90 päivää
|$ +0.703355551339516
|+8.67%
NUSA's Vision: Enabling an accessible Web3 experience for everyone. We see the future of internet technology will enter the Web3 era where all internet users can have full control over their belongings on the internet. NUSA Features: - Lending Market: Enable users to deposit cryptocurrencies and earn interest or borrow other crypto assets against them. - Swap: Swap your tokens within the BEP20 network a few clicks away. Hassle-free, secure, and low-cost swap platform. - Liquidity Provider: By adding liquidity to pairing tokens, you will get an LP token that can be utilized to get a percentage of the swap fee from the respective liquidity pool. - Farm Pools: More ways to circulate your earnings; Rather than holding your LP token, put it in the farm pools for staking and get a NUSA reward. - Airdrop: Join a strong community by supporting a project while getting rewarded. - Governance Token: NUSA will launch a governance mechanism where holders can get a portion of the revenue generated by Nusa protocols. (Coming Soon!) - NFT Marketplace: NFT marketplace to buy and sell your favorite NFT on the Polygon network. (Coming soon!) There are several utilities for NUSA: - Add any BEP20 token into Nusa Lending Market. - The requirement to join Nusa Airdrop and many other events. You can say it is a participation ticket to join events. - Governance token. In NUSA, there is a governance model where the staked Nusa will represent your portion in a protocol revenue distribution monthly. (Coming soon) - More utilities will be developed as more features are being developed.
