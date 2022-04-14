Nukey (NUKEY) -rahakkeen tokenomiikka
Nukey (NUKEY) -rahakkeen tiedot
MEET NUKEY, THE ADORABLE END-OF-THE-WORLD MEMECOIN THAT’S MORE THAN JUST A CUTE FACE. AS A HAPPY LITTLE MUSHROOM CLOUD DONNED IN A COZY KNIT HAT, NUKEY SERVES AS A POTENT SYMBOL OF THE PARADOXES WITHIN OUR WORLD.
NUKEY IS THE ULTIMATE JUXTAPOSITION—BLENDING THE GRIM REALITIES OF OUR WORLD WITH A LIGHT-HEARTED, ENGAGING MEMEABLE CHARACTER THAT CAPTURES THE ATTENTION OF AUDIENCES WORLDWIDE.
Nukey (NUKEY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Nukey (NUKEY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Nukey (NUKEY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Nukey (NUKEY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä NUKEY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NUKEY-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät NUKEY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NUKEY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
NUKEY-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne NUKEY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NUKEY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.