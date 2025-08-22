Lisätietoja XCFX-rahakkeesta

Nucleon xCFX – hinta (XCFX)

Ei listattu

1XCFX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.226126
$0.226126$0.226126
-5.10%1D
USD
Reaaliaikainen Nucleon xCFX (XCFX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:31:44 (UTC+8)

Nucleon xCFX (XCFX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.225153
$ 0.225153$ 0.225153
24 h:n matalin
$ 0.24148
$ 0.24148$ 0.24148
24 h:n korkein

$ 0.225153
$ 0.225153$ 0.225153

$ 0.24148
$ 0.24148$ 0.24148

$ 0.610639
$ 0.610639$ 0.610639

$ 0.064895
$ 0.064895$ 0.064895

-0.08%

-5.18%

-2.04%

-2.04%

Nucleon xCFX (XCFX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.226125. Viimeisen 24 tunnin aikana XCFX on vaihdellut alimmillaan $ 0.225153 ja korkeimmillaan $ 0.24148 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XCFX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.610639, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.064895.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XCFX on muuttunut -0.08% viimeisen tunnin aikana, -5.18% 24 tunnin aikana ja -2.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nucleon xCFX (XCFX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M

--
----

$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M

15.64M
15.64M 15.64M

15,639,747.68777658
15,639,747.68777658 15,639,747.68777658

Nucleon xCFX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.54M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XCFX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 15.64M ja sen kokonaistarjonta on 15639747.68777658. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.54M.

Nucleon xCFX (XCFX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nucleon xCFX – USD -hinta muuttui $ -0.0123677633569417.
Viimeisten 30 päivän aikana Nucleon xCFX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0016633076.
Viimeisten 60 päivän aikana Nucleon xCFX – USD -hinnan muutos oli $ +0.4000110773.
Viimeisten 90 päivän aikana Nucleon xCFX – USD -hinnan muutos oli $ +0.1115275254181723.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0123677633569417-5.18%
30 päivää$ +0.0016633076+0.74%
60 päivää$ +0.4000110773+176.90%
90 päivää$ +0.1115275254181723+97.32%

Mikä on Nucleon xCFX (XCFX)

Nucleon xCFX (XCFX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Nucleon xCFX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nucleon xCFX (XCFX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nucleon xCFX (XCFX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nucleon xCFX-rahakkeelle.

Tarkista Nucleon xCFX-rahakkeen hintaennuste nyt!

XCFX paikallisiin valuuttoihin

Nucleon xCFX (XCFX) -rahakkeen tokenomiikka

Nucleon xCFX (XCFX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XCFX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nucleon xCFX (XCFX)”

Paljonko Nucleon xCFX (XCFX) on arvoltaan tänään?
XCFX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.226125 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XCFX-USD-parin nykyinen hinta?
XCFX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.226125. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nucleon xCFX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XCFX markkina-arvo on $ 3.54M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XCFX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XCFX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 15.64M USD.
Mikä oli XCFX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XCFX saavutti ATH-hinnaksi 0.610639 USD.
Mikä oli XCFX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XCFX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.064895 USD.
Mikä on XCFX-rahakkeen treidausvolyymi?
XCFX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XCFX tänä vuonna korkeammalle?
XCFX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XCFX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:31:44 (UTC+8)

