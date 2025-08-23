Lisätietoja NVM-rahakkeesta

Novem Pro-logo

Novem Pro – hinta (NVM)

Ei listattu

1NVM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.410164
$0.410164$0.410164
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Novem Pro (NVM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:55:00 (UTC+8)

Novem Pro (NVM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.405531
$ 0.405531$ 0.405531
24 h:n matalin
$ 0.410184
$ 0.410184$ 0.410184
24 h:n korkein

$ 0.405531
$ 0.405531$ 0.405531

$ 0.410184
$ 0.410184$ 0.410184

$ 0.973843
$ 0.973843$ 0.973843

$ 0.01890379
$ 0.01890379$ 0.01890379

-0.00%

+0.02%

-0.08%

-0.08%

Novem Pro (NVM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.410164. Viimeisen 24 tunnin aikana NVM on vaihdellut alimmillaan $ 0.405531 ja korkeimmillaan $ 0.410184 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NVM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.973843, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01890379.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NVM on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.02% 24 tunnin aikana ja -0.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Novem Pro (NVM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 61.53M
$ 61.53M$ 61.53M

0.00
0.00 0.00

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

Novem Pro-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NVM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 150000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 61.53M.

Novem Pro (NVM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Novem Pro – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Novem Pro – USD -hinnan muutos oli $ +0.0070234432.
Viimeisten 60 päivän aikana Novem Pro – USD -hinnan muutos oli $ +0.0070234432.
Viimeisten 90 päivän aikana Novem Pro – USD -hinnan muutos oli $ +0.0068009111671064.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.02%
30 päivää$ +0.0070234432+1.71%
60 päivää$ +0.0070234432+1.71%
90 päivää$ +0.0068009111671064+1.69%

Mikä on Novem Pro (NVM)

The NVM NOVEM PRO token is a standalone token (comparable to other cryptocurrencies) that is not pegged to the price of gold. It is a digital means of payment on the network stored in the Binance Smart Chain. NVM stands for NOVEM. PRO stands for the attractive advantages (discounts) granted when buying gold in combination with an option for positive performance. The NVM NOVEM PRO token is available for purchase from NOVEM GOLD. The market determines its price. This means that the NVM NOVEM PRO token also has an attractive prospect of increasing value.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Novem Pro-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Novem Pro (NVM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Novem Pro (NVM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Novem Pro-rahakkeelle.

Tarkista Novem Pro-rahakkeen hintaennuste nyt!

NVM paikallisiin valuuttoihin

Novem Pro (NVM) -rahakkeen tokenomiikka

Novem Pro (NVM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NVM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Novem Pro (NVM)”

Paljonko Novem Pro (NVM) on arvoltaan tänään?
NVM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.410164 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NVM-USD-parin nykyinen hinta?
NVM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.410164. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Novem Pro-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NVM markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NVM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NVM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli NVM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NVM saavutti ATH-hinnaksi 0.973843 USD.
Mikä oli NVM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NVM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01890379 USD.
Mikä on NVM-rahakkeen treidausvolyymi?
NVM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NVM tänä vuonna korkeammalle?
NVM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NVM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:55:00 (UTC+8)

