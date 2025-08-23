NovaX – hinta (NOVAX)
NovaX (NOVAX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00827193. Viimeisen 24 tunnin aikana NOVAX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00816191 ja korkeimmillaan $ 0.00843334 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NOVAX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00816191.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NOVAX on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -1.22% 24 tunnin aikana ja -10.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
NovaX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NOVAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 15000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 124.08K.
Tämän päivän aikana NovaX – USD -hinta muuttui $ -0.000102364041807212.
Viimeisten 30 päivän aikana NovaX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0012825321.
Viimeisten 60 päivän aikana NovaX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0039522685.
Viimeisten 90 päivän aikana NovaX – USD -hinnan muutos oli $ -0.01411297987298099.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000102364041807212
|-1.22%
|30 päivää
|$ -0.0012825321
|-15.50%
|60 päivää
|$ -0.0039522685
|-47.77%
|90 päivää
|$ -0.01411297987298099
|-63.04%
What is the project about? NovaX is your gateway to a cutting-edge fitness experience that combines the power of blockchain technology with your active lifestyle. Embrace the future of fitness as you mine blockchain tokens, connect with like-minded individuals, and achieve your wellness goals in a thriving community of fitness enthusiasts. With NovaX, you're not just tracking your workouts; you're earning rewards for your efforts and connecting with a dynamic fitness community. Discover a new way to stay motivated, achieve your fitness aspirations, and unlock the full potential of your active lifestyle. What makes your project unique? NovaX embodies a comprehensive Fitness and Social ecosystem, enriched by Gamified Elements and Virtual & Real-word Bridge that elevate it to a Fitness Metaverse. Our platform also integrates various technological applications to empower users' experiences, engagement and prosperity. Emerging technologies are reshaping well-being experiences, demanding a unified platform. NovaX offer a blockchain hub that integrates innovations, catering to personalized fitness demands and becoming the ultimate destination for holistic well-being. History of your project. NovaX was initially conceived when publishing the gitbook in 2022. A fundraising sale was conducted on September 14, 2023 and the Listing date is on September 20, 2023 What’s next for your project? Release mining from Fitness and Defi Features User Growth and Adoption: Comprehensive educational resources, including video tutorials, articles, and webinars, have empowered traders with the knowledge and skills to navigate the cryptocurrency market confidently NovaX roadmap outlines key milestones from Q1 2023 to Q4 2026 can be found on our website What can your token be used for? NovaX token, a versatile digital asset that fuels a range of functionalities within the NovaX ecosystem, offering users a diverse array of utilities to enhance their fitness journey and financial engagement 1. Transaction Incentives: NOVAX holders can earn a share of transaction fee revenue, providing an avenue for users to participate in the platform's financial ecosystem 2. Membership Access: Gain access to exclusive membership tiers, offering users premium features, advanced analytics, and community interactions. 3. DAO Participation: NOVAX token holders participate in the Decentralized Autonomous Organization, wielding voting rights to influence strategic decisions. 4. NFT Airdrops: Holders of NOVAX tokens will receive exclusive NFT airdrops, expanding users' digital asset portfolio with unique NFTs. 5. Staking and Yield Farming: Users can Stake NOVAX tokens to earn passive income and partake in yield farming strategies. 6. Premium Packages: Users can utilize NOVAX token to access premium fitness packages, including personalized plans, virtual training sessions, and expert guidance.
Kuinka paljon NovaX (NOVAX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NovaX (NOVAX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NovaX-rahakkeelle.
Tarkista NovaX-rahakkeen hintaennuste nyt!
NovaX (NOVAX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NOVAX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
