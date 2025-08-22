Lisätietoja AUDD-rahakkeesta

AUDD-rahakkeen hintatiedot

AUDD-rahakkeen valkoinen paperi

AUDD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AUDD-rahakkeen tokenomiikka

AUDD-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Novatti Australian Digital Dollar-logo

Novatti Australian Digital Dollar – hinta (AUDD)

Ei listattu

1AUDD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.648718
$0.648718$0.648718
+0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:27:49 (UTC+8)

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.634735
$ 0.634735$ 0.634735
24 h:n matalin
$ 0.65364
$ 0.65364$ 0.65364
24 h:n korkein

$ 0.634735
$ 0.634735$ 0.634735

$ 0.65364
$ 0.65364$ 0.65364

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

$ 0.36464
$ 0.36464$ 0.36464

-0.25%

+0.55%

-1.24%

-1.24%

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.648641. Viimeisen 24 tunnin aikana AUDD on vaihdellut alimmillaan $ 0.634735 ja korkeimmillaan $ 0.65364 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AUDD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.16, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.36464.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AUDD on muuttunut -0.25% viimeisen tunnin aikana, +0.55% 24 tunnin aikana ja -1.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 432.54K
$ 432.54K$ 432.54K

--
----

$ 432.54K
$ 432.54K$ 432.54K

665.84K
665.84K 665.84K

665,839.082973
665,839.082973 665,839.082973

Novatti Australian Digital Dollar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 432.54K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AUDD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 665.84K ja sen kokonaistarjonta on 665839.082973. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 432.54K.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Novatti Australian Digital Dollar – USD -hinta muuttui $ +0.00352004.
Viimeisten 30 päivän aikana Novatti Australian Digital Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0025520131.
Viimeisten 60 päivän aikana Novatti Australian Digital Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0460791323.
Viimeisten 90 päivän aikana Novatti Australian Digital Dollar – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006476030419451.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00352004+0.55%
30 päivää$ +0.0025520131+0.39%
60 päivää$ +0.0460791323+7.10%
90 päivää$ -0.0006476030419451-0.09%

Mikä on Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Novatti Australian Digital Dollar-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Novatti Australian Digital Dollar-rahakkeelle.

Tarkista Novatti Australian Digital Dollar-rahakkeen hintaennuste nyt!

AUDD paikallisiin valuuttoihin

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) -rahakkeen tokenomiikka

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AUDD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)”

Paljonko Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) on arvoltaan tänään?
AUDD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.648641 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AUDD-USD-parin nykyinen hinta?
AUDD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.648641. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Novatti Australian Digital Dollar-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AUDD markkina-arvo on $ 432.54K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AUDD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AUDD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 665.84K USD.
Mikä oli AUDD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AUDD saavutti ATH-hinnaksi 2.16 USD.
Mikä oli AUDD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AUDD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.36464 USD.
Mikä on AUDD-rahakkeen treidausvolyymi?
AUDD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AUDD tänä vuonna korkeammalle?
AUDD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AUDD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:27:49 (UTC+8)

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.