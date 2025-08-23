Lisätietoja NOTDOG-rahakkeesta

NOTDOG-rahakkeen hintatiedot

NOTDOG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NOTDOG-rahakkeen tokenomiikka

NOTDOG-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

NOTDOG-logo

NOTDOG – hinta (NOTDOG)

Ei listattu

1NOTDOG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen NOTDOG (NOTDOG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:15:23 (UTC+8)

NOTDOG (NOTDOG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8.78%

-8.78%

NOTDOG (NOTDOG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NOTDOG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NOTDOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NOTDOG on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -8.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NOTDOG (NOTDOG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.25K
$ 5.25K$ 5.25K

--
----

$ 5.25K
$ 5.25K$ 5.25K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,998,266.51
99,999,998,266.51 99,999,998,266.51

NOTDOG-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NOTDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B ja sen kokonaistarjonta on 99999998266.51. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.25K.

NOTDOG (NOTDOG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana NOTDOG – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana NOTDOG – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana NOTDOG – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana NOTDOG – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-19.34%
60 päivää$ 0+18.56%
90 päivää$ 0--

Mikä on NOTDOG (NOTDOG)

$NOTDOG is a whimsical and provocative concept that thrives on ambiguity and curiosity. It blurs the lines between definitions, asking the question: "What is it really?" With its playful tagline, "Maybe cat, Maybe frog, Maybe trend," $NOTDOG embraces the unexpected, leaving room for interpretation. It could be a mix of pop culture, fashion, and internet meme references, capturing the essence of trends that defy classification. It's fluid, ever-changing, and full of surprises—perfect for those who love the unconventional.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

NOTDOG (NOTDOG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

NOTDOG-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NOTDOG (NOTDOG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NOTDOG (NOTDOG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NOTDOG-rahakkeelle.

Tarkista NOTDOG-rahakkeen hintaennuste nyt!

NOTDOG paikallisiin valuuttoihin

NOTDOG (NOTDOG) -rahakkeen tokenomiikka

NOTDOG (NOTDOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NOTDOG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NOTDOG (NOTDOG)”

Paljonko NOTDOG (NOTDOG) on arvoltaan tänään?
NOTDOG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NOTDOG-USD-parin nykyinen hinta?
NOTDOG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NOTDOG-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NOTDOG markkina-arvo on $ 5.25K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NOTDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NOTDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B USD.
Mikä oli NOTDOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NOTDOG saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli NOTDOG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NOTDOG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NOTDOG-rahakkeen treidausvolyymi?
NOTDOG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NOTDOG tänä vuonna korkeammalle?
NOTDOG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NOTDOG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:15:23 (UTC+8)

NOTDOG (NOTDOG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.