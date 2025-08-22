Lisätietoja NOTBTC-rahakkeesta

NOTBTC-rahakkeen hintatiedot

NOTBTC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NOTBTC-rahakkeen tokenomiikka

NOTBTC-rahakkeen hintaennuste

not bitcoin-logo

not bitcoin – hinta (NOTBTC)

Ei listattu

1NOTBTC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-10.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen not bitcoin (NOTBTC) -hintakaavio
not bitcoin (NOTBTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.97%

-10.04%

-21.59%

-21.59%

not bitcoin (NOTBTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NOTBTC on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NOTBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NOTBTC on muuttunut -0.97% viimeisen tunnin aikana, -10.04% 24 tunnin aikana ja -21.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

not bitcoin (NOTBTC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 21.40K
$ 21.40K$ 21.40K

--
----

$ 21.40K
$ 21.40K$ 21.40K

999.77M
999.77M 999.77M

999,771,023.245551
999,771,023.245551 999,771,023.245551

not bitcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 21.40K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NOTBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.77M ja sen kokonaistarjonta on 999771023.245551. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 21.40K.

not bitcoin (NOTBTC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana not bitcoin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana not bitcoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana not bitcoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana not bitcoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-10.04%
30 päivää$ 0-11.92%
60 päivää$ 0-56.48%
90 päivää$ 0--

Mikä on not bitcoin (NOTBTC)

Giving people a second chance to write their own Million Dollar Crypto Invenstment story and have fun doing so with $notbtc. $notbtc team aims to create a "NOT" Meta theme in Solana and help drive back investors in the solana network. We aim to create a community and cult in promoting this meme. The current has no plan on rugging the project and currently making plans on how to reach the dream of a 1 billion MCAP

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

not bitcoin (NOTBTC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

not bitcoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon not bitcoin (NOTBTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko not bitcoin (NOTBTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita not bitcoin-rahakkeelle.

Tarkista not bitcoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

NOTBTC paikallisiin valuuttoihin

not bitcoin (NOTBTC) -rahakkeen tokenomiikka

not bitcoin (NOTBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NOTBTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”not bitcoin (NOTBTC)”

Paljonko not bitcoin (NOTBTC) on arvoltaan tänään?
NOTBTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NOTBTC-USD-parin nykyinen hinta?
NOTBTC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on not bitcoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NOTBTC markkina-arvo on $ 21.40K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NOTBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NOTBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.77M USD.
Mikä oli NOTBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NOTBTC saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli NOTBTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NOTBTC-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NOTBTC-rahakkeen treidausvolyymi?
NOTBTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NOTBTC tänä vuonna korkeammalle?
NOTBTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NOTBTC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

