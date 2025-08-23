Lisätietoja NAS-rahakkeesta

NAS-rahakkeen hintatiedot

NAS-rahakkeen valkoinen paperi

NAS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NAS-rahakkeen tokenomiikka

NAS-rahakkeen hintaennuste

1NAS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Not a Security (NAS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:15:16 (UTC+8)

Not a Security (NAS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Not a Security (NAS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NAS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NAS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NAS on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Not a Security (NAS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 15.98K
$ 15.98K$ 15.98K

--
----

$ 15.98K
$ 15.98K$ 15.98K

998.20M
998.20M 998.20M

998,202,158.232592
998,202,158.232592 998,202,158.232592

Not a Security-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.98K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.20M ja sen kokonaistarjonta on 998202158.232592. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.98K.

Not a Security (NAS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Not a Security – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Not a Security – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Not a Security – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Not a Security – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-1.79%
60 päivää$ 0+39.56%
90 päivää$ 0--

Mikä on Not a Security (NAS)

It all started with a auction for a banana for 6 million dollars. Ripple answered to the auction was a orange with ducktape . The community created the token. To show ripple the Solana reigns supreme.So this is a community token by the community and for the community. The token was created this morning and he has generated over fifteen million dollars in volume. We would like to see the token listed in coingeko

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Not a Security (NAS) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Not a Security-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Not a Security (NAS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Not a Security (NAS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Not a Security-rahakkeelle.

Tarkista Not a Security-rahakkeen hintaennuste nyt!

NAS paikallisiin valuuttoihin

Not a Security (NAS) -rahakkeen tokenomiikka

Not a Security (NAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Not a Security (NAS)”

Paljonko Not a Security (NAS) on arvoltaan tänään?
NAS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NAS-USD-parin nykyinen hinta?
NAS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Not a Security-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NAS markkina-arvo on $ 15.98K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.20M USD.
Mikä oli NAS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NAS saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli NAS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NAS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NAS-rahakkeen treidausvolyymi?
NAS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NAS tänä vuonna korkeammalle?
NAS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NAS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
