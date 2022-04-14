Nostra (NSTR) -rahakkeen tokenomiikka
Nostra (NSTR) -rahakkeen tiedot
Nostra is the crypto Super App where you can fulfill all your crypto needs in one place. Say goodbye to navigating multiple applications and hello to a seamless crypto experience.
With Nostra, you can lend, borrow, swap, and bridge cryptocurrencies. Whether you're looking to earn interest, trade assets, or diversify your portfolio, Nostra offers a secure and user-friendly interface ready to onboard the next one billion users.
NSTR is the governance token powering Nostra. By holding NSTR, you will have a direct voice in shaping Nostra’s evolution and driving our shared vision: delivering decentralized financial services to everyone.
Nostra (NSTR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Nostra (NSTR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Nostra (NSTR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Nostra (NSTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä NSTR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NSTR-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät NSTR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NSTR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
NSTR-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne NSTR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NSTR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.