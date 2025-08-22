Lisätietoja NSTSTRK-rahakkeesta

NSTSTRK-rahakkeen hintatiedot

NSTSTRK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NSTSTRK-rahakkeen tokenomiikka

NSTSTRK-rahakkeen hintaennuste

Nostra Staked STRK-logo

Nostra Staked STRK – hinta (NSTSTRK)

Ei listattu

1NSTSTRK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.130143
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Nostra Staked STRK (NSTSTRK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:27:25 (UTC+8)

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 2.2
$ 0.096074
--

--

-0.92%

-0.92%

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.130143. Viimeisen 24 tunnin aikana NSTSTRK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NSTSTRK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.2, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.096074.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NSTSTRK on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -0.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 187.94K
--
$ 187.94K
1.44M
1,444,065.791207736
Nostra Staked STRK-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 187.94K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NSTSTRK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.44M ja sen kokonaistarjonta on 1444065.791207736. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 187.94K.

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nostra Staked STRK – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Nostra Staked STRK – USD -hinnan muutos oli $ -0.0123425408.
Viimeisten 60 päivän aikana Nostra Staked STRK – USD -hinnan muutos oli $ +0.0322041456.
Viimeisten 90 päivän aikana Nostra Staked STRK – USD -hinnan muutos oli $ -0.02772931352526518.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0123425408-9.48%
60 päivää$ +0.0322041456+24.75%
90 päivää$ -0.02772931352526518-17.56%

Mikä on Nostra Staked STRK (NSTSTRK)

stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols.

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Nostra Staked STRK-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nostra Staked STRK (NSTSTRK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nostra Staked STRK (NSTSTRK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nostra Staked STRK-rahakkeelle.

Tarkista Nostra Staked STRK-rahakkeen hintaennuste nyt!

NSTSTRK paikallisiin valuuttoihin

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) -rahakkeen tokenomiikka

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NSTSTRK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nostra Staked STRK (NSTSTRK)”

Paljonko Nostra Staked STRK (NSTSTRK) on arvoltaan tänään?
NSTSTRK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.130143 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NSTSTRK-USD-parin nykyinen hinta?
NSTSTRK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.130143. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nostra Staked STRK-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NSTSTRK markkina-arvo on $ 187.94K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NSTSTRK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NSTSTRK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.44M USD.
Mikä oli NSTSTRK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NSTSTRK saavutti ATH-hinnaksi 2.2 USD.
Mikä oli NSTSTRK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NSTSTRK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.096074 USD.
Mikä on NSTSTRK-rahakkeen treidausvolyymi?
NSTSTRK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NSTSTRK tänä vuonna korkeammalle?
NSTSTRK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NSTSTRK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

