Nostra-logo

Nostra – hinta (NSTR)

Ei listattu

1NSTR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02209088
$0.02209088$0.02209088
-0.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Nostra (NSTR) -hintakaavio
Nostra (NSTR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02179595
$ 0.02179595$ 0.02179595
24 h:n matalin
$ 0.02225882
$ 0.02225882$ 0.02225882
24 h:n korkein

$ 0.02179595
$ 0.02179595$ 0.02179595

$ 0.02225882
$ 0.02225882$ 0.02225882

$ 0.220377
$ 0.220377$ 0.220377

$ 0.02024081
$ 0.02024081$ 0.02024081

+0.27%

-0.18%

-4.08%

-4.08%

Nostra (NSTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02211746. Viimeisen 24 tunnin aikana NSTR on vaihdellut alimmillaan $ 0.02179595 ja korkeimmillaan $ 0.02225882 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NSTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.220377, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02024081.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NSTR on muuttunut +0.27% viimeisen tunnin aikana, -0.18% 24 tunnin aikana ja -4.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nostra (NSTR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

--
----

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nostra-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.21M.

Nostra (NSTR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nostra – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Nostra – USD -hinnan muutos oli $ -0.0019816381.
Viimeisten 60 päivän aikana Nostra – USD -hinnan muutos oli $ +0.0013835311.
Viimeisten 90 päivän aikana Nostra – USD -hinnan muutos oli $ -0.00359924258815166.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.18%
30 päivää$ -0.0019816381-8.95%
60 päivää$ +0.0013835311+6.26%
90 päivää$ -0.00359924258815166-13.99%

Mikä on Nostra (NSTR)

Nostra is the crypto Super App where you can fulfill all your crypto needs in one place. Say goodbye to navigating multiple applications and hello to a seamless crypto experience. With Nostra, you can lend, borrow, swap, and bridge cryptocurrencies. Whether you're looking to earn interest, trade assets, or diversify your portfolio, Nostra offers a secure and user-friendly interface ready to onboard the next one billion users. NSTR is the governance token powering Nostra. By holding NSTR, you will have a direct voice in shaping Nostra’s evolution and driving our shared vision: delivering decentralized financial services to everyone.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Nostra-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nostra (NSTR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nostra (NSTR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nostra-rahakkeelle.

Tarkista Nostra-rahakkeen hintaennuste nyt!

NSTR paikallisiin valuuttoihin

Nostra (NSTR) -rahakkeen tokenomiikka

Nostra (NSTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NSTR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nostra (NSTR)”

Paljonko Nostra (NSTR) on arvoltaan tänään?
NSTR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02211746 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NSTR-USD-parin nykyinen hinta?
NSTR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02211746. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nostra-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NSTR markkina-arvo on $ 2.21M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli NSTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NSTR saavutti ATH-hinnaksi 0.220377 USD.
Mikä oli NSTR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NSTR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02024081 USD.
Mikä on NSTR-rahakkeen treidausvolyymi?
NSTR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NSTR tänä vuonna korkeammalle?
NSTR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NSTR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.