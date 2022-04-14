Nord Finance (NORD) -rahakkeen tokenomiikka

Nord Finance (NORD) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Nord Finance (NORD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Nord Finance (NORD) -rahakkeen tiedot

Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology.

Virallinen verkkosivusto:
https://nordfinance.io/

Nord Finance (NORD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Nord Finance (NORD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 63.71K
$ 63.71K$ 63.71K
Kokonaistarjonta:
$ 9.10M
$ 9.10M$ 9.10M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 7.39M
$ 7.39M$ 7.39M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 78.41K
$ 78.41K$ 78.41K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 18.99
$ 18.99$ 18.99
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00325074
$ 0.00325074$ 0.00325074
Nykyinen hinta:
$ 0.00861611
$ 0.00861611$ 0.00861611

Nord Finance (NORD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Nord Finance (NORD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä NORD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NORD-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät NORD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NORD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

NORD-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne NORD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NORD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.