Lisätietoja NORD-rahakkeesta

NORD-rahakkeen hintatiedot

NORD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NORD-rahakkeen tokenomiikka

NORD-rahakkeen hintaennuste

Nord Finance-logo

Nord Finance – hinta (NORD)

Ei listattu

1NORD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00861611
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Nord Finance (NORD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:29:10 (UTC+8)

Nord Finance (NORD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 18.99
$ 0.00325074
--

--

-12.01%

-12.01%

Nord Finance (NORD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00861611. Viimeisen 24 tunnin aikana NORD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NORD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 18.99, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00325074.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NORD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -12.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nord Finance (NORD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 63.71K
--
$ 78.41K
7.39M
9,100,000.0
Nord Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 63.71K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NORD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.39M ja sen kokonaistarjonta on 9100000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 78.41K.

Nord Finance (NORD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nord Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Nord Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000602602.
Viimeisten 60 päivän aikana Nord Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0030379955.
Viimeisten 90 päivän aikana Nord Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.000989994100601158.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0000602602-0.69%
60 päivää$ +0.0030379955+35.26%
90 päivää$ -0.000989994100601158-10.30%

Mikä on Nord Finance (NORD)

Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Nord Finance (NORD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Nord Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nord Finance (NORD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nord Finance (NORD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nord Finance-rahakkeelle.

Tarkista Nord Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

NORD paikallisiin valuuttoihin

Nord Finance (NORD) -rahakkeen tokenomiikka

Nord Finance (NORD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NORD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nord Finance (NORD)”

Paljonko Nord Finance (NORD) on arvoltaan tänään?
NORD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00861611 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NORD-USD-parin nykyinen hinta?
NORD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00861611. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nord Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NORD markkina-arvo on $ 63.71K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NORD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NORD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.39M USD.
Mikä oli NORD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NORD saavutti ATH-hinnaksi 18.99 USD.
Mikä oli NORD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NORD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00325074 USD.
Mikä on NORD-rahakkeen treidausvolyymi?
NORD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NORD tänä vuonna korkeammalle?
NORD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NORD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
