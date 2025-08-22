Lisätietoja USN-rahakkeesta

$0.999614
$0.999614
0.00%1D
Reaaliaikainen Noon USN (USN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:02:22 (UTC+8)

Noon USN (USN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.999371
$ 0.999371
24 h:n matalin
$ 1.0
$ 1.0
24 h:n korkein

$ 0.999371
$ 0.999371

$ 1.0
$ 1.0

$ 1.007
$ 1.007

$ 0.988079
$ 0.988079

+0.02%

-0.04%

-0.04%

-0.04%

Noon USN (USN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999614. Viimeisen 24 tunnin aikana USN on vaihdellut alimmillaan $ 0.999371 ja korkeimmillaan $ 1.0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.007, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.988079.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USN on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.04% 24 tunnin aikana ja -0.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Noon USN (USN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 22.21M
$ 22.21M

--
--

$ 22.21M
$ 22.21M

22.22M
22.22M

22,216,112.59347793
22,216,112.59347793

Noon USN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 22.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 22.22M ja sen kokonaistarjonta on 22216112.59347793. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 22.21M.

Noon USN (USN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Noon USN – USD -hinta muuttui $ -0.0004530424200496.
Viimeisten 30 päivän aikana Noon USN – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002185156.
Viimeisten 60 päivän aikana Noon USN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001334484.
Viimeisten 90 päivän aikana Noon USN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000912817986539.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0004530424200496-0.04%
30 päivää$ -0.0002185156-0.02%
60 päivää$ +0.0001334484+0.01%
90 päivää$ +0.0000912817986539+0.01%

Mikä on Noon USN (USN)

Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Noon USN (USN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Noon USN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Noon USN (USN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Noon USN (USN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Noon USN-rahakkeelle.

Tarkista Noon USN-rahakkeen hintaennuste nyt!

USN paikallisiin valuuttoihin

Noon USN (USN) -rahakkeen tokenomiikka

Noon USN (USN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Noon USN (USN)”

Paljonko Noon USN (USN) on arvoltaan tänään?
USN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999614 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USN-USD-parin nykyinen hinta?
USN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999614. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Noon USN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USN markkina-arvo on $ 22.21M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 22.22M USD.
Mikä oli USN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USN saavutti ATH-hinnaksi 1.007 USD.
Mikä oli USN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.988079 USD.
Mikä on USN-rahakkeen treidausvolyymi?
USN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USN tänä vuonna korkeammalle?
USN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:02:22 (UTC+8)

Noon USN (USN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

