NON OF US (NON) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu NON OF US (NON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
NON OF US (NON) -rahakkeen tiedot

n the digital realm, whispers speak of a mysterious group. No one knows exactly who they are or what their purpose is.

Their symbols and signs appear in the most unexpected places, inviting the observant to delve deeper. It's said that those who can decipher the hidden messages will become part of an exclusive community preparing for something monumental.

Beneath ordinary objects lie secrets revealed only to those ready to see them.

Virallinen verkkosivusto:
https://nonof.us/

NON OF US (NON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu NON OF US (NON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.91K
$ 3.91K$ 3.91K
Kokonaistarjonta:
$ 999.69M
$ 999.69M$ 999.69M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 849.79M
$ 849.79M$ 849.79M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.60K
$ 4.60K$ 4.60K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00550276
$ 0.00550276$ 0.00550276
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

NON OF US (NON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

NON OF US (NON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä NON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NON-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät NON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

NON-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne NON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.