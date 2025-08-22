Lisätietoja NOFAP-rahakkeesta

NOFAP-rahakkeen hintatiedot

NOFAP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NOFAP-rahakkeen tokenomiikka

NOFAP-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

nofap-logo

nofap – hinta (NOFAP)

Ei listattu

1NOFAP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen nofap (NOFAP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:14:49 (UTC+8)

nofap (NOFAP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00004876
$ 0.00004876$ 0.00004876
24 h:n matalin
$ 0.00005366
$ 0.00005366$ 0.00005366
24 h:n korkein

$ 0.00004876
$ 0.00004876$ 0.00004876

$ 0.00005366
$ 0.00005366$ 0.00005366

$ 0.00177562
$ 0.00177562$ 0.00177562

$ 0.00001385
$ 0.00001385$ 0.00001385

+5.18%

-2.97%

-1.74%

-1.74%

nofap (NOFAP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00005165. Viimeisen 24 tunnin aikana NOFAP on vaihdellut alimmillaan $ 0.00004876 ja korkeimmillaan $ 0.00005366 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NOFAP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00177562, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001385.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NOFAP on muuttunut +5.18% viimeisen tunnin aikana, -2.97% 24 tunnin aikana ja -1.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

nofap (NOFAP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 50.87K
$ 50.87K$ 50.87K

--
----

$ 50.87K
$ 50.87K$ 50.87K

999.75M
999.75M 999.75M

999,754,133.223077
999,754,133.223077 999,754,133.223077

nofap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 50.87K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NOFAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.75M ja sen kokonaistarjonta on 999754133.223077. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 50.87K.

nofap (NOFAP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana nofap – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana nofap – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000085858.
Viimeisten 60 päivän aikana nofap – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000650767.
Viimeisten 90 päivän aikana nofap – USD -hinnan muutos oli $ +0.000024582249380499718.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.97%
30 päivää$ +0.0000085858+16.62%
60 päivää$ +0.0000650767+126.00%
90 päivää$ +0.000024582249380499718+90.82%

Mikä on nofap (NOFAP)

nofap ($nofap) is a memecoin on the Solana blockchain dedicated to supporting the nofap movement and community. The project aims to gamify and incentivize abstinence, with a mission to "save the trenches from gooners" Our Telegram bot, which is already built and functioning (still in progress) helps people do daily "/checkin" or "/journal" to increase their streak on the leaderboard. For "No Nut November" we will also highlight the leaderboard on our website and on through daily tweets to encourage people to take part. There will also be prizes, yet to be determined.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

nofap (NOFAP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

nofap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon nofap (NOFAP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko nofap (NOFAP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita nofap-rahakkeelle.

Tarkista nofap-rahakkeen hintaennuste nyt!

NOFAP paikallisiin valuuttoihin

nofap (NOFAP) -rahakkeen tokenomiikka

nofap (NOFAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NOFAP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”nofap (NOFAP)”

Paljonko nofap (NOFAP) on arvoltaan tänään?
NOFAP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00005165 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NOFAP-USD-parin nykyinen hinta?
NOFAP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00005165. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on nofap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NOFAP markkina-arvo on $ 50.87K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NOFAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NOFAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.75M USD.
Mikä oli NOFAP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NOFAP saavutti ATH-hinnaksi 0.00177562 USD.
Mikä oli NOFAP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NOFAP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00001385 USD.
Mikä on NOFAP-rahakkeen treidausvolyymi?
NOFAP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NOFAP tänä vuonna korkeammalle?
NOFAP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NOFAP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:14:49 (UTC+8)

nofap (NOFAP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.