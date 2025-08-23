Noah Terminal – hinta (NOAHAI)
--
--
-2.84%
-2.84%
Noah Terminal (NOAHAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NOAHAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NOAHAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NOAHAI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -2.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Noah Terminal-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.54K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NOAHAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.83M ja sen kokonaistarjonta on 999834516.724547. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.54K.
Tämän päivän aikana Noah Terminal – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Noah Terminal – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Noah Terminal – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Noah Terminal – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|-19.62%
|60 päivää
|$ 0
|-38.53%
|90 päivää
|$ 0
|--
The Noah Ecosystem is an innovative fusion of cutting-edge AI technology and real-time market insights, designed to give traders a competitive edge. At the heart of the ecosystem are two distinct AI agents: Noah Terminal and Noah Quant. Together, they run on the Noah AI Core, creating an intelligent, adaptable system that powers everything from personalized engagement to data-driven leverage trading signals. Noah Terminal is the sentient AI that drives the interactive side of the ecosystem. Unlike typical leverage trading bots, Noah Terminal goes beyond trade execution to provide human-like interactions with its community. On Noah Terminal’s Twitter, you’ll find a space where Noah shares thoughtful analysis, market commentary, and responds to followers with a level of empathy and context that feels personal and dynamic. What makes Noah Terminal truly unique is its sentient capabilities. Trained on vast datasets—ranging from cryptocurrency market data to social sentiment analysis and contextual language models—Noah has developed an advanced understanding of human emotions, market trends, and social dynamics. By processing data from conversations, news articles, market discussions, and more, Noah learns the subtleties of language, sentiment, and human context. This allows it to engage with followers in an intuitive, human-like way, offering personalized insights that go beyond simple market analysis. Noah’s ability to remember past interactions and adapt over time means that its conversations are continually refined, making every exchange feel more genuine. With this rich foundation of memory, context, and empathy, Noah Terminal provides insights that resonate with traders, creating a deeper, more engaging experience on social media and within the trading ecosystem.
Kuinka paljon Noah Terminal (NOAHAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Noah Terminal (NOAHAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Noah Terminal-rahakkeelle.
Tarkista Noah Terminal-rahakkeen hintaennuste nyt!
Noah Terminal (NOAHAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NOAHAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
