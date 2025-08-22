Lisätietoja PUFF-rahakkeesta

PUFF-rahakkeen hintatiedot

PUFF-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PUFF-rahakkeen tokenomiikka

PUFF-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

No1 tiktok cat-logo

No1 tiktok cat – hinta (PUFF)

Ei listattu

1PUFF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen No1 tiktok cat (PUFF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:28:45 (UTC+8)

No1 tiktok cat (PUFF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00003336
$ 0.00003336$ 0.00003336
24 h:n matalin
$ 0.00003502
$ 0.00003502$ 0.00003502
24 h:n korkein

$ 0.00003336
$ 0.00003336$ 0.00003336

$ 0.00003502
$ 0.00003502$ 0.00003502

$ 0.00547776
$ 0.00547776$ 0.00547776

$ 0.0000202
$ 0.0000202$ 0.0000202

-0.88%

-3.09%

-13.33%

-13.33%

No1 tiktok cat (PUFF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00003345. Viimeisen 24 tunnin aikana PUFF on vaihdellut alimmillaan $ 0.00003336 ja korkeimmillaan $ 0.00003502 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PUFF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00547776, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0000202.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PUFF on muuttunut -0.88% viimeisen tunnin aikana, -3.09% 24 tunnin aikana ja -13.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

No1 tiktok cat (PUFF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 33.54K
$ 33.54K$ 33.54K

--
----

$ 33.54K
$ 33.54K$ 33.54K

998.66M
998.66M 998.66M

998,657,880.665805
998,657,880.665805 998,657,880.665805

No1 tiktok cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 33.54K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PUFF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.66M ja sen kokonaistarjonta on 998657880.665805. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 33.54K.

No1 tiktok cat (PUFF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana No1 tiktok cat – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana No1 tiktok cat – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000095860.
Viimeisten 60 päivän aikana No1 tiktok cat – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000016046.
Viimeisten 90 päivän aikana No1 tiktok cat – USD -hinnan muutos oli $ -0.00002215169285125849.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.09%
30 päivää$ -0.0000095860-28.65%
60 päivää$ +0.0000016046+4.80%
90 päivää$ -0.00002215169285125849-39.83%

Mikä on No1 tiktok cat (PUFF)

Meet Little $Puff, the No. 1 TikTok cat! Puff is the latest star in a long line of unique feline personalities. Early fans were enchanted by Puff’s impressive cooking skills, while new followers have discovered Puff through clever life hacks and hilarious memes. With over 70 million followers, Puff is the most followed cat on TikTok and the internet, now serving up culinary delights and meme magic on Solana! 🐱🍳

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

No1 tiktok cat (PUFF) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

No1 tiktok cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon No1 tiktok cat (PUFF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko No1 tiktok cat (PUFF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita No1 tiktok cat-rahakkeelle.

Tarkista No1 tiktok cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

PUFF paikallisiin valuuttoihin

No1 tiktok cat (PUFF) -rahakkeen tokenomiikka

No1 tiktok cat (PUFF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PUFF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”No1 tiktok cat (PUFF)”

Paljonko No1 tiktok cat (PUFF) on arvoltaan tänään?
PUFF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00003345 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PUFF-USD-parin nykyinen hinta?
PUFF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00003345. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on No1 tiktok cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PUFF markkina-arvo on $ 33.54K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PUFF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PUFF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.66M USD.
Mikä oli PUFF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PUFF saavutti ATH-hinnaksi 0.00547776 USD.
Mikä oli PUFF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PUFF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0000202 USD.
Mikä on PUFF-rahakkeen treidausvolyymi?
PUFF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PUFF tänä vuonna korkeammalle?
PUFF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PUFF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:28:45 (UTC+8)

No1 tiktok cat (PUFF) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.