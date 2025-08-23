Lisätietoja NML-rahakkeesta

NML-rahakkeen hintatiedot

NML-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NML-rahakkeen tokenomiikka

NML-rahakkeen hintaennuste

No Mans Land-logo

No Mans Land – hinta (NML)

Ei listattu

1NML - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen No Mans Land (NML) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:13:54 (UTC+8)

No Mans Land (NML) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00952256
$ 0.00952256$ 0.00952256

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.15%

-3.15%

No Mans Land (NML) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NML on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NML-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00952256, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NML on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -3.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

No Mans Land (NML) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.29K
$ 6.29K$ 6.29K

--
----

$ 6.29K
$ 6.29K$ 6.29K

949.65M
949.65M 949.65M

949,647,872.960162
949,647,872.960162 949,647,872.960162

No Mans Land-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.29K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NML-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 949.65M ja sen kokonaistarjonta on 949647872.960162. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.29K.

No Mans Land (NML) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana No Mans Land – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana No Mans Land – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana No Mans Land – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana No Mans Land – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-22.24%
60 päivää$ 0+15.53%
90 päivää$ 0--

Mikä on No Mans Land (NML)

No Man's Land (NML) is a real-life memecoin narrative centered on Daniel’s ambitious journey across continents and his dedication to making a positive impact through charity work. This project offers a fresh take on what a memecoin can represent, intertwining digital assets with real-world adventures to inspire global engagement. As Daniel travels across Brazil, Sweden, Morocco, China, Pakistan, and Siberia, NML holders can follow his story and witness his encounters with different cultures, landscapes, and communities. The project aims to engage the community, enabling them to play a meaningful role by supporting initiatives that address challenges in third-world countries. This journey is documented in detail, and through NML, the community is invited to join virtually, following Daniel’s travels and contributions to local causes.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

No Mans Land (NML) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

No Mans Land-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon No Mans Land (NML) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko No Mans Land (NML) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita No Mans Land-rahakkeelle.

Tarkista No Mans Land-rahakkeen hintaennuste nyt!

NML paikallisiin valuuttoihin

No Mans Land (NML) -rahakkeen tokenomiikka

No Mans Land (NML) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NML-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”No Mans Land (NML)”

Paljonko No Mans Land (NML) on arvoltaan tänään?
NML-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NML-USD-parin nykyinen hinta?
NML -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on No Mans Land-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NML markkina-arvo on $ 6.29K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NML-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NML-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 949.65M USD.
Mikä oli NML-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NML saavutti ATH-hinnaksi 0.00952256 USD.
Mikä oli NML-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NML-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NML-rahakkeen treidausvolyymi?
NML-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NML tänä vuonna korkeammalle?
NML saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NML-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
No Mans Land (NML) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

