NKYC Token – hinta (NKYC)
-0.22%
-0.49%
-8.30%
-8.30%
NKYC Token (NKYC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $16.58. Viimeisen 24 tunnin aikana NKYC on vaihdellut alimmillaan $ 16.34 ja korkeimmillaan $ 16.75 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NKYC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 35.51, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 4.28.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NKYC on muuttunut -0.22% viimeisen tunnin aikana, -0.49% 24 tunnin aikana ja -8.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
NKYC Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 66.31M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NKYC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.00M ja sen kokonaistarjonta on 4000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 66.31M.
Tämän päivän aikana NKYC Token – USD -hinta muuttui $ -0.08255192493121.
Viimeisten 30 päivän aikana NKYC Token – USD -hinnan muutos oli $ -5.1566784400.
Viimeisten 60 päivän aikana NKYC Token – USD -hinnan muutos oli $ -4.3666878640.
Viimeisten 90 päivän aikana NKYC Token – USD -hinnan muutos oli $ -14.222095101469902.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.08255192493121
|-0.49%
|30 päivää
|$ -5.1566784400
|-31.10%
|60 päivää
|$ -4.3666878640
|-26.33%
|90 päivää
|$ -14.222095101469902
|-46.17%
Pay trade fees with NonKYC Token (NKYC) on Nonkyc.io Exchange and get a 25% discount. Founded in 2023, NonKYC.io strives to provide its users with the best trading experience and give small and medium market cap assets a reliable trading hub. Our goal is to maintain a fast and user friendly system while also concentrating on security to keep users, data, and assets safe. Security of our users' data & assets is always our top priority and we are focused on building an easy to use digital asset trading platform for everyone to enjoy. The NonKYC platform system is NOT from some predesigned script package or preexisting codebase. It has been created from the ground up by professional developers who are well experienced in Cryptocurrency. NonKYC has been designed to scale horizontally as we grow to become a top tier exchange.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon NKYC Token (NKYC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NKYC Token (NKYC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NKYC Token-rahakkeelle.
Tarkista NKYC Token-rahakkeen hintaennuste nyt!
NKYC Token (NKYC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NKYC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.